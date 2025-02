Deutsche Laienvertreter zu Gesprächen in Rom

Das gesammelte Präsidium des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken hält sich dieser Tage zu einer Reihe von Gesprächen und Begegnungen in Rom auf. Auf dem Programm des zweitätigen Besuchs bis Dienstag standen Treffen unter anderen in den vatikanischen Dikasterien für Evangelisierung, Gesetzestexte und Bischöfe.

Das sagten Angehörige des Präsidiums bei einem Besuch in den Räumen von Vatican News. Inhaltlich gehe es um die weitere Begleitung der Ergebnisse des Synodalen Weges und um internationale Kontakte. Man habe verschiedene Stimmen im Vatikan, aber auch aus der Weltkirche hören wollen.

Anlass des Besuchs war den Angaben zufolge ein internationaler Workshop über systemische Fragen sexualisierter Gewalt. An der Veranstaltung am Institut für Safeguarding des deutschen Jesuiten Hans Zollner in Rom nahm demnach das gesamte ZdK-Präsidium teil. Neben Präsidentin Irme Stetter-Karp und Generalsekretär Marc Frings kamen die Vizepräsidenten Birgit Mock, Claudia Nothelle, Wolfgang Klose und Thomas Söding.

(vatican news – gs)