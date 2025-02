Botschafterinnen gegen den Menschenhandel werben für Aktionen

Im Vorfeld des katholischen Welttages gegen den Menschenhandel halten sich derzeit junge Aktivistinnen, die mit dem Netzwerk Talitha Kum zusammenarbeiten, in Rom auf. Am Montag durchschritten sie dort drei Heilige Pforten. Möglichkeiten zur Beteiligung bietet zum Beispiel eine App.

Von Schwester Bernadette M. Reis, FSP

Die jungen Leute, vorwiegend Frauen, kommen aus Australien, Kamerun, Japan, Albanien, Rumänien, der Ukraine, Kenia, Mexiko, Uruguay und Peru. Sie alle haben sich als Jugendbotschafterinnen mit „Talitha Kum“, dem internationalen Netzwerk von Ordensfrauen zur Bekämpfung des Menschenhandels, zusammengeschlossen.

Ihre einwöchigen Aktivitäten in Rom begannen am Samstag, 1. Februar, mit einer Orientierungsveranstaltung. Am Sonntag trafen sie sich mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz, um den Angelus zu beten.

Pilger der Hoffnung, „walking in dignity“

Am Montag wurden die Jugendbotschafterinnen zu „Pilgerinnen der Hoffnung“: Früh am Morgen versammelten sie sich am Ende der Via della Conciliazione, um ihre Pilgerreise zum Petersdom zu beginnen.

Die Gruppe war nicht nur physisch, sondern auch digital unterwegs: die „Walking in Dignity“-App zählte dabei jeden ihrer Pilgerschritte. Diese Schritte, mit denen die Schwelle der Heiligen Pforte überschritten wurde, tragen zum Kampf gegen den Menschenhandel bei und kommen verschiedenen Initiativen des Netzwerkes gegen den Menschenhandel „Talitha Kum“ in der ganzen Welt zugute.

Nachdem die Botschafterinnen gegen den Menschenhandel die Heilige Pforte des Petersdoms durchschritten hatten, passierten sie auch die Heilige Pforte des Lateran und der Basilika Santa Maria Maggiore. Am Donnerstag wollen sie die Heiligen Pforte in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern durchschreiten.

Die Jugend-Botschafter und -Botschafterinnen von Talitha Kum

Traum vom Ende des Menschenhandels

Die Jugendbotschafterinnen nutzten das Jubiläumsjahr und den Pilgerweg der Hoffnung, „um viele Menschen einzuladen, mit uns und mit Würde zu gehen“, kommentierte Schwester Abby Avelino, die internationale Koordinatorin von „Talitha Kum“, die Aktion.

Die Aktionswoche im Vorfeld des elften katholischen Welttages gegen den Menschenhandel am 8. Februar bietet viele Aktivitäten, von Gebet über Sensibilisierung bis hin zu Möglichkeiten der Vernetzung. Durch die Verwendung der App „Walking in Dignity“ kann jeder Teilnehmende das Bewusstsein für den Menschenhandel schärfen und gleichzeitig einen Beitrag zu Projekten leisten, die von Ordensfrauen weltweit gegen den Menschenhandel und zur Unterstützung Betroffener durchgeführt werden, wie Schwester Abby erinnerte.

„Unsere Schwestern arbeiten an der Basis – wir sprechen über 6.000 Mitglieder von ,Talitha Kum‘! Und während wir ,mit Würde‘ und mit den Menschen gehen, denken wir daran, wie viele Menschen immer noch in moderner Sklaverei leben; es sind schätzungsweise 50 Millionen. Wenn wir gemeinsam gehen, können wir träumen; wir können hoffen, dass der Menschenhandel ein Ende findet.“

Die „Walking in Dignity”- App

Die App „Walking in Dignity“ hatten Jugendbotschafterinnen von „Talitha Kum“ am 20. Januar 2024 gestartet. Damit laden sie Gleichaltrige ein, sich durch gemeinsames Gehen für Menschenhandelsopfer zu engagieren.

Hier erfahren Interessierte, wie das geht und wie sie sich engagieren können.

Die App „Walking in Dignity“ mache Informationen über die heimtückische Realität des Menschenhandels für jüngere Generationen zugänglicher, zeigte sich die Präsidentin der „Internationalen Union der Generaloberinnen“ (UISG) überzeugt. Die UISG hatte das Netzwerk „Talitha Kum“ vor fast 16 Jahren gegründet. Das Tool sei hilfreich für die Bewusstseinsbildung potentiell Betroffener und binde diese zugleich weltweit in Aktivitäten gegen den Menschenhandel ein.

Seit dem Start der App haben Nutzer aus 95 Ländern rund 200.000.000 Schritte gespendet, was 200.000 Token beziehungsweise einer Strecke von 52.120.000 Kilometern entspricht. Für neun Projekte, die mit „Talitha Kum“ verbunden seien, sei das angestrebte Ziel von 150.000 Token erreicht worden. Die App kann bei Google Play und im Apple App Store heruntergeladen werden.

(vatican news)