Papst Leo XIV. plant umfangreiches Programm für den Oktober

Papst Leo XIV. hat für den Oktober ein umfangreiches Programm an Gottesdiensten und Feierlichkeiten angekündigt. Höhepunkte des Monats sind die Heiligsprechung von sieben Seligen sowie mehrere Events zum Heiligen Jahr, darunter das der Weltmission, der Migranten und des geweihten Lebens. Die Termine wurden an diesem Montag vom Vatikan bekannt gegeben.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Laut dem offiziellen Kalender, der vom Zeremonienmeister für die liturgischen Feiern des Papstes, Erzbischof Diego Ravelli, veröffentlicht wurde, stehen im Oktober mehrere besondere Anlässe auf dem Programm. Am 19. Oktober wird Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz sieben Selige heiligsprechen: Ignazio Choukrallah Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, Maria Troncatti, José Gregorio Hernández Cisneros und Bartolo Longo.

Der Monat beginnt mit dem „Jubiläum der Weltmission und der Migranten“, das am 5. Oktober mit einer Heiligen Messe gefeiert wird. Am 9. Oktober folgt das „Jubiläum des geweihten Lebens“ und am 12. Oktober das „Jubiläum der marianischen Spiritualität“, jeweils mit einer Messe auf dem Petersplatz.

Synodalität und Begegnung mit Studenten

Das Programm beinhaltet auch Feierlichkeiten, die dem synodalen Prozess gewidmet sind. Am 26. Oktober wird im Petersdom das „Jubiläum der synodalen Teams und der Partizipationsgremien“ begangen. Am 27. Oktober findet ebenfalls im Petersdom eine Heilige Messe mit Studierenden der Päpstlichen Universitäten statt.

