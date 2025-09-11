Machen Sie mit: Glückwünsche zum 70. Geburtstag von Papst Leo XIV.
Am Sonntag, den 14. September, wird Papst Leo XIV. 70 Jahre alt. Er wurde 1955 als Robert Francis Prevost in Chicago geboren. Möchten Sie ihm Ihre Glückwünsche übermitteln?
Dann hinterlassen Sie einfach einen Kommentar unter dem entsprechenden Facebook-Post! Wenn Sie lieber eine persönliche Nachricht schicken möchten, können Sie uns auch eine E-Mail an feedback@radiovatikan.de schreiben.
(vatican news - mg)
11. September 2025, 10:26