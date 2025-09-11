Machen Sie mit: Glückwünsche zum 70. Geburtstag von Papst Leo XIV.

Am Sonntag, den 14. September, wird Papst Leo XIV. 70 Jahre alt. Er wurde 1955 als Robert Francis Prevost in Chicago geboren. Möchten Sie ihm Ihre Glückwünsche übermitteln?

