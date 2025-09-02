Papst Leo XIV. ruft im September zum Gebet für die Schöpfung auf

„Die Welt ist nicht nur ein Problem, das es zu lösen gilt, sondern ein Geheimnis, das mit Dankbarkeit und Hoffnung betrachtet werden muss“ – mit diesen Worten lenkt Papst Leo XIV. im Gebetsanliegen für den Monat September den Blick auf die Verantwortung des Menschen gegenüber der Schöpfung.

Lesen Sie auch 29/07/2025 Papst-Video August: Gebet für das Zusammenleben von Gemeinschaften Leo XIV. ruft für den Monat August zum Gebet für das wechselseitige Zusammenleben von Gemeinschaften auf und ermutigt zu Dialog und Überwindung von Konflikten.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Das Weltweite Gebetsnetzwerk des Papstes hat das monatliche Gebetsanliegen von Leo XIV. veröffentlicht. Im September bittet der Papst die Gläubigen, „inspiriert vom heiligen Franziskus“ die Verbundenheit mit allen Geschöpfen neu zu entdecken. „Beten wir, dass wir unsere gegenseitige Abhängigkeit von allen Geschöpfen erfahren, die von Gott geliebt sind und Liebe und Respekt verdienen“, so Leo XIV.

In dem Gebetstext, den das Netzwerk veröffentlicht hat, wird die Schöpfung ausdrücklich als Spiegel der Liebe Gottes verstanden: „Herr, Du liebst alles, was Du geschaffen hast, und nichts existiert außerhalb des Geheimnisses Deiner Zärtlichkeit. Jedes Geschöpf, wie klein es auch sein mag, ist Frucht Deiner Liebe und hat einen Platz in dieser Welt.“

Zum Nachhören

Spiritualität des heiligen Franziskus von Assisi

Der Papst erinnert dabei an die Spiritualität des heiligen Franziskus von Assisi, der in seinem „Sonnengesang“ die Geschwisterlichkeit mit allen Lebewesen besang. Auch Leo XIV. greift diesen Gedanken auf: „Wie der heilige Franz von Assisi wollen auch wir heute sagen: Gelobt seist Du, mein Herr!“

Besonders eindringlich warnt der Papst vor einem rein technischen oder utilitaristischen Blick auf die Umwelt: „Die Welt ist unendlich viel mehr als ein Problem, das es zu lösen gilt. Sie ist ein Geheimnis, das mit Dankbarkeit und Hoffnung betrachtet werden muss.“ Aus dieser Haltung erwachse eine neue Sensibilität, die den Menschen dazu befähige, Verantwortung für das gemeinsame Haus zu übernehmen.

„Hilf uns, Deine Gegenwart in der ganzen Schöpfung zu entdecken und anzuerkennen, damit wir spüren und wissen, dass wir für dieses gemeinsame Zuhause verantwortlich sind“, heißt es im Gebet. Es sei Aufgabe jedes Menschen, das Leben in all seinen Formen zu achten und zu schützen.

Das vollständige Video mit dem Gebetsanliegen des Papstes für September ist auf unserem YouTube-Kanal abrufbar.

(vatican news)