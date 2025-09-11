Papst Leo XIV. ruft zur Versöhnung von Wissenschaft und Glauben

Papst Leo XIV. hat die Teilnehmer des XII. Lateinamerikanischen Kongresses für Wissenschaft und Religion ermutigt, sich über die Grenzen der messbaren Welt zu erheben, um die Geheimnisse der Schöpfung zu ergründen. In einer Botschaft, die von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin übermittelt wurde, betonte der Papst die Rolle der Wissenschaft, Philosophie und Theologie als Wege der Hoffnung.

Lesen Sie auch 02/09/2025 Kardinal Turkson: „Kenne auch Bischöfe, die den Klimawandel leugnen" Vatikan-Kardinal Peter Turkson sieht in der Weltkirche Licht und Schatten beim Thema Ökologie. Er kenne auch Bischöfe und Priester, die den Klimawandel leugnen, sagte er im ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

An den Großrektor des Päpstlichen Athenaeums Regina Apostolorum, José Enrique Oyarzún, und alle Teilnehmer des Kongresses gerichtet, der unter dem Titel „Die Sprachen der Schöpfung“ stattfindet, zitiert Papst Leo XIV. wieder den Heiligen Augustinus. Der Mensch solle sich über alle messbaren Dinge erheben, „um das maßlose Maß zu sehen“, und über alle zählbaren Wesen, „um die Zahl zu betrachten, die keine Zahl hat“.

Die Natur, so die Botschaft, könne „ohne Worte auszusprechen“ die Herrlichkeit Gottes verkünden. Diese göttliche Botschaft der Hoffnung könne vom Menschen nicht nur in den freudigen Momenten seines Lebens gehört werden, sondern auch „in den Nächten der Angst und der Trübsal“.

Der Papst rief dazu auf, die wissenschaftliche, philosophische und theologische Hermeneutik des „Buches der Natur“ als einen Weg zu verstehen, der nicht nur Wissen, sondern auch Hoffnung schenkt. Er schloss seine Botschaft mit dem Wunsch, dass der Herr die Arbeit der Kongressteilnehmer mit seiner Gnade stützen möge, und erteilte ihnen den Apostolischen Segen.

(vatican news)