Suche

Suche

Suche

dedeutsch
Beim Mittagsgebet Beim Mittagsgebet  (@VATICAN MEDIA )
Papst

Angelus: Jesus hat Todeswerkzeug in Werkzeug des Lebens verwandelt

Zum Fest Kreuzerhöhung hat Papst Leo XIV. daran erinnert, dass das Kreuz in der Antike als „eines der grausamsten Tötungsinstrumente, die der Mensch je erfunden hat“, verwendet wurde. Jesus habe jedoch gerade dieses Symbol gewählt, um die Menschheit zu erlösen, indem er es „annahm“ und sich zu „unserem Wegbegleiter“ und „Freund“ machte.

Gott ist Mensch geworden und am Kreuz gestorben, um die Menschheit zu erlösen. Dessen gedenkt die Kirche besonders am Fest Kreuzerhöhung, das am 14. September begangen wird, dem Tag, an dem Kaiserin Helena der Überlieferung zufolge im Jerusalem des 4. Jahrhunderts das Kreuz gefunden hat, an dem Jesus gestorben ist. Das erläuterte Papst Leo XIV. bei seinem Mittagsgebet an diesem Sonntag, an dem er gleichzeitig seinen 70. Geburtstag feiert.

Das Fest erinnere auch an die „von Kaiser Heraklius veranlasste Rückkehr der kostbaren Reliquie in die Heilige Stadt“, so Leo. Was dieser Gedenktag für die heutige Kirche zu bedeuten habe, vertiefte er mit einer Überlegung zum Evangelium des Tages (vgl. Joh 3,13-17). Darin wird beschrieben, wie der Pharisäer Nikodemus, „aufrichtiger und geistig offener Mensch (vgl. Joh 7,50-51)“ zu Jesus kommt, um ihn um Rat bei seiner Suche nach Gott zu bitten, weil er ihn ihm „einen Propheten erkennt“.

„Der Herr empfängt ihn, hört ihm zu und offenbart ihm schließlich, dass der Menschensohn erhöht werden muss, ,damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat‘ (Joh 3,15). Und er fügt hinzu: ,Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat‘ (V. 16)“, so Papst Leo mit einem Zitat aus dem Evangelium.

„Er wird verstehen, dass Gott, um die Menschen zu erlösen, Mensch geworden und am Kreuz gestorben ist“

Zwar habe Nikodemus wohl in diesem Moment die Bedeutung der Jesusworte nicht vollumfänglich verstanden, doch er werde sie „sicherlich verstehen“, wenn er nach der Kreuzigung helfe, „den Leichnam des Erlösers zu begraben“, so Leo weiter. „Er wird verstehen, dass Gott, um die Menschen zu erlösen, Mensch geworden und am Kreuz gestorben ist.“

Jesus habe in seinem Gespräch mit Nikodemus auch an die im Alten Testament (vgl. Num 21,4-9) erzählte Episode erinnert, als die Israeliten in der Wüste von giftigen Schlangen überfallen und durch das Vorzeigen der Kupferschlange gerettet wurden, die Mose auf Gottes Geheiß hin angefertigt und an einer Stange aufgehängt hatte, erinnerte Papst Leo.

„Gott hat uns gerettet, indem er sich uns gezeigt hat, indem er sich als unser Wegbegleiter, Meister, Arzt und Freund angeboten hat und so weit gegangen ist, sich in der Eucharistie zum für uns gebrochenen Brot zu machen“

„Gott hat uns gerettet, indem er sich uns gezeigt hat, indem er sich als unser Wegbegleiter, Meister, Arzt und Freund angeboten hat und so weit gegangen ist, sich in der Eucharistie zum für uns gebrochenen Brot zu machen. Und um dieses Werk zu vollbringen, bediente er sich eines der grausamsten Tötungsinstrumente, die der Mensch je erfunden hat: des Kreuzes“, so das Kirchenoberhaupt weiter.

Die „Erhöhung“ des Kreuzes zu feiern bedeute also, an die „unermessliche Liebe“ zu erinnern, mit der Gott dieses „zu unserem Heil angenommen und von einem Todeswerkzeug in ein Werkzeug des Lebens verwandelt hat, indem er uns lehrte, dass uns nichts von ihm scheiden kann und dass seine Liebe größer ist als unsere Sünden.“

Abschließend bat Leo XIV. um die Fürsprache Marias dafür, dass die „rettende Liebe“ Gottes „auch in uns Wurzeln schlagen und wachsen möge und dass auch wir es verstehen, uns einander zu schenken, so wie er sich für alle hingegeben hat.“

(vatican news - cs)

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen
14. September 2025, 13:40

Das Angelus ist ein Gebet, dass in Erinnerung an das ewige Geheimnis der Menschwerdung drei Mal am Tag gebetet wird: 6 Uhr morgens, am Mittag und am Abend gegen 18 Uhr, jeweils wenn die Glocken zum Angelusgebet rufen.
Der Name ‚Angelus‘ stammt aus dem ersten Vers der lateinischen Version des Gebets - Angelus Domini nuntiavit Mariae. Es besteht aus der Lesung von drei schlichten Texten, bei denen es um die Menschwerdung Jesu Christi geht, gefolgt jeweils von einem Ave Maria.
Dieses Gebet wird vom Papst auf dem Petersplatz sonntags mittags und an Hochfesten gebetet. Direkt vor dem Gebet legt der Papst kurz die Lesungen des Tages aus. Nach dem Gebet folgen Grüße an die Pilger.
Von Ostern bis Pfingsten wird an Stelle des Angelusgebets das Regina Coeli gebetet, das an die Auferstehung Jesu Christi erinnert. Zum Abschluss dieses Gebets wird das „Ehre sei dem Vater“ drei Mal gesprochen.

Gebet des Angelus / Regina Caeli mit Papst

Alles lesen >

Beten Sie mit dem Papst

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus

Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft
und sie empfing vom Heiligen Geist.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen

Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn
mir geschehe nach Deinem Wort.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade...
Heilige Maria, Mutter Gottes...

Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade...
Heilige Maria, Mutter Gottes...

Bitte für uns Heilige Gottesmutter
auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.

Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen
ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi,
deines Sohnes, erkannt.
Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Ehre sei dem Vater … (3x)

O Herr, gib allen Verstorbenen die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in Frieden.
Amen.

Der Herr sei mit Euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
Amen.