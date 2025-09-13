Papst Leo XIV. traf US-Botschafter beim Heiligen Stuhl

Der neue Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika beim Heiligen Stuhl, Brian Francis Burch, hat Papst Leo XIV. diesen Samstag bei einer Audienz im Vatikan seine Beglaubigungsschreiben übergeben.

Botschafter Burch stammt aus Phoenix, Arizona und gilt als gläubiger Katholik. Er ist verheiratet und hat mit seiner Frau Sara neun Kinder. Burch hat einen Bachelor in Politikwissenschaft der University of Dallas. Ebenso wie der Papst verbrachte auch der neue US-Botschafter etliche Jahre seines Lebens in Chicago. Es heißt, Wahlkämpfen sei Burch ein wichtiger Unterstützer für Donald Trump gewesen. Mit der Organisation „CatholicVote" soll er dazu beigetragen haben, dass 2024 die Mehrheit der amerikanischen Katholiken für den Republikaner stimmte. Seine Nominierung als Botschafter durch den US-Senat war mit einer knappen Zustimmung von 49 zu 44 Stimmen erfolgt. Im Netzwerk X würdigte die amerikanische Botschaft beim Heiligen Stuhl die Zeremonie im Vatikan als einen „Meilenstein" in den diplomatischen Beziehungen beider Seiten. Die USA und der Heilige Stuhl tauschen seit 1984 reguläre Botschafter aus. Die diplomatischen Beziehungen wurden seinerzeit von Präsident Ronald Reagan und Papst Johannes Paul II. begründet.

(vatican news/kna - sst)