Papst Leo telefoniert mit dem Pfarrer von Gaza

Vertriebene aus Gaza-Stadt auf dem Weg in den Süden des Gazastreifens (MAHMOUD ISSA)

Leo XIV. hat an diesem Dienstagmorgen von Castel Gandolfo aus mit dem Pfarrer von Gaza telefoniert. Pater Gabriel Romanelli habe das Kirchenoberhaupt über die aktuelle Lage ins Bild gesetzt, teilte der vatikanische Pressesaal mit. Israel hat Gaza-Stadt unter massiven Beschuss genommen und zuvor die Bevölkerung zur Räumung der Stadt aufgefordert.

Lesen Sie auch 16/09/2025 Gaza-Stadt im Krieg: „Die meisten wollen nicht gehen“ Der katholische Pfarrer von Gaza, Gabriel Romanelli, hat die die Lage im Kriegsgebiet als „durchgehend sehr ernst“ geschildert. Viele Stadtteile seien bereits evakuiert worden, ...

Die Pfarrei „Heilige Familie" ist die einzige katholische Pfarrei in Gaza. Sie hilft weiterhin den rund 450 Menschen, die dort Zuflucht gefunden haben, sowie allen anderen, die sich an sie wenden, teilte der Vatikan mit. Auf dem Gelände würden Mahlzeiten und Wasser verteilt, eine interne Apotheke stehe zur Verfügung. Trotz der Verschärfung des Konflikts gehe auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Betreuung von älteren und kranken Menschen weiter.

Der Papst habe in dem Telefonat seine Sorge über die Ereignisse zum Ausdruck gebracht, hieß es in der Vatikan-Mitteilung. Außerdem habe er Pater Gabriel und allen, die sich an die Pfarrei wenden, seine Nähe und seine Gebete versichert.

(vatican news – gs)