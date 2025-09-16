Papst Leo telefoniert mit dem Pfarrer von Gaza
Die Pfarrei „Heilige Familie" ist die einzige katholische Pfarrei in Gaza. Sie hilft weiterhin den rund 450 Menschen, die dort Zuflucht gefunden haben, sowie allen anderen, die sich an sie wenden, teilte der Vatikan mit. Auf dem Gelände würden Mahlzeiten und Wasser verteilt, eine interne Apotheke stehe zur Verfügung. Trotz der Verschärfung des Konflikts gehe auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Betreuung von älteren und kranken Menschen weiter.
Der Papst habe in dem Telefonat seine Sorge über die Ereignisse zum Ausdruck gebracht, hieß es in der Vatikan-Mitteilung. Außerdem habe er Pater Gabriel und allen, die sich an die Pfarrei wenden, seine Nähe und seine Gebete versichert.
