Die Begegnung im Apostolischen Palast, links im Bild: Polens Präsident Karol Tadeusz Nawrocki Die Begegnung im Apostolischen Palast, links im Bild: Polens Präsident Karol Tadeusz Nawrocki  (ANSA)
Papst

Papst empfing Polens Präsidenten in Audienz

Der Ukraine-Krieg und die Sicherheit Europas waren Thema bei den Gesprächen, die Polens Präsident Karol Tadeusz Nawrocki an diesem Freitagmorgen im Vatikan führte.

Dies teilte der Pressesaal nach der Begegnung mit. Nach der Audienz bei Papst Leo habe Karol Tadeusz Nawrocki auch Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und den vatikanischen Sekretär für die Beziehungen zu den Staaten und internationalen Organisationen, Paul Richard Gallagher, getroffen, hieß es. Demnach wurden bei den Gesprächen im Staatssekretariat „internationale Themen angesprochen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Konflikt in der Ukraine und der Sicherheit Europas lag“.

Darüber hinaus sei es um die soziopolitische Lage Polens gegangen, hieß es weiter, „wobei insbesondere auf die Werte, auf denen die polnische Gesellschaft basiert, und die Notwendigkeit, angesichts der Herausforderungen, denen sie sich stellen muss, einen Konsens zu erzielen, Bezug genommen wurde“.

Der Vatikan bezeichnete die Gespräche im Staatssekretariat als „herzlich“. Es handelte sich um Nawrockis ersten Vatikanbesuch vier Wochen nach Amtsantritt.

(vatican news – pr)
 

