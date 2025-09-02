Papst Leo trifft am Donnerstag Israels Staatspräsidenten

Isaac Herzog ist diesen Donnerstag bei Leo XIV. im Vatikan. Das teilte der vatikanische Pressesaal am Dienstag mit. Am Tag darauf wird der Papst Vatikanangaben zufolge auch den polnischen Präsidenten Karol Nawrocki empfangen.

Demnach ist die Begegnung mit Herzog am 4. September im Apostolischen Palast ab 10 Uhr für eine halbe Stunde angesetzt. Sie findet hinter verschlossenen Türen statt, teilte der Pressesaal ohne inhaltliche Angaben mit. Im Anschluss sei auch ein Gespräch von Herzog mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin geplant.

Papst Leos Appelle für Frieden in Nahost

Papst Leo hat im Zuge des Nahostkonfliktes wiederholt jegliche Gewalt verurteilt und für eine Freilassung israelischer Geiseln aus Händen der Hamas geworben. Mit Blick auf Israels Vorgehen mahnte er einen Waffenstillstand und humanitäre Hilfe für Gaza an. Nach Israels Angriff auf die katholische Kirche der Heiligen Familie in Gaza fand ein Telefonat zwischen Papst Leo und Israels Premierminister Benjamin Natanjahu statt, in dem der Papst zum Schweigen der Waffen, zu Verhandlungen, zu Hilfe für Notleidende in Gaza und zum Schutz religiöser Stätten im Heiligen Land aufrief.

Es handelt sich um das zweite Treffen zwischen dem Papst und Herzog, der anlässlich der Messe zum Beginn des Pontifikats von Leo XIV. am 18. Mai 2025 in den Vatikan gekommen war.

Auch polnischer Präsident im Vatikan

Am 5. September um 11 Uhr wird dann auch der 42-jährige polnische Präsident Karol Nawrocki, seit August 2025 im Amt, im Vatikan erwartet. Es ist seine erste Begegnung mit dem Papst.

(vatican news)