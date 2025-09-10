Papst bittet um Gebete und Hilfe für Kinder in Kriegen

Ein Kind in der Ukraine nach einem russischen Angriff (Agentur-Foto) am 7. September 2025. Beim Angriff auf ein neunstöckiges Wohnhaus in Kyiv, Ukraine, starben nach Angaben des staatlichen Rettungsdienstes der Ukraine mindestens zwei Menschen, darunter ein Kind (ANSA)

Papst Leo XIV. hat zu Gebet und Hilfe für Kinder aufgerufen, die Opfer von Kriegen sind: „Denkt in euren Gebeten und humanitären Projekten auch an die Kinder in der Ukraine, im Gazastreifen und in anderen vom Krieg betroffenen Regionen der Welt. Ich vertraue euch und die Kinder, die heute leiden, dem Schutz Mariens, der Königin des Friedens, an und segne euch von Herzen", sagte das katholische Kirchenoberhaupt zum Ende seiner Generalaudienz auf dem Petersplatz an diesem Mittwoch.

Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt

Papst Leo äußerte diesen Appell vor den rund 35.000 Teilnehmern der Generalaudienz, die trotz Regen auf dem Petersplatz versammelt waren, in seinen Grüßen an die polnischsprachigen Pilger. Das Land begeht am 10. September den Gedenktag für Kriegskinder:

„Ich grüße herzlich die Polen. Heute feiern Sie den Nationalen Tag der polnischen Kriegskinder, der symbolisch an ihr Leiden und ihren Beitrag zum Wiederaufbau Polens nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert."

Polen schießt russische Drohnen ab

Aktuell herrscht im Land Sorge. Polen, ein Nachbarland der Ukraine, das weiter unter russichen Angriffen leidet, hat nach dem Abschuss von mehreren Drohnen NATO-Konsultationen beantragt. Es geht um Beratungen mit den Verbündeten, wenn sich ein NATO-Staat von außen gefährdet sieht. Nach polnischen Angaben waren in der Nacht mindestens 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen, ein Großteil von Belarus aus, das mit Russland verbündet ist. Drei der Drohnen seien abgeschossen worden. Polens Regierungschef Donald Tusk Tusk zufolge wurde niemand verletzt. Er sprach von einer groß angelegten Provokation. Auch die EU zeigte sich alarmiert.

Heiliges Land - Bangen um Waffenstillstandsgespräche

Auch im Nahen Osten und im Heiligen Land bleibt die Lage weiter angespannt. Nach Israels Angriff auf die politische Hamas-Führung in Katar hat das Golfemirat die Waffenstillstands-Gespräche infrage gestellt. In seinen Grüßen an die arabischsprachigen Pilger ermutigte Papst Leo XIV. alle, die Hoffnung nicht zu verlieren:

Papst Leo XIV. bei der Generalaudienz diesen Mittwoch

„Ich lade euch ein, euren Schrei in Zeiten der Prüfung und Not in ein vertrauensvolles Gebet zu verwandeln, denn Gott hört immer auf seine Kinder und antwortet in dem Moment, den er für uns für den besten hält. Der Herr segne euch alle und beschütze euch immer vor allem Bösen!“

„Ich grüße die arabischsprachigen Gläubigen, insbesondere diejenigen aus dem Heiligen Land. Ich lade euch ein, euren Schrei in Zeiten der Prüfung und Not in ein vertrauensvolles Gebet zu verwandeln, denn Gott hört immer auf seine Kinder und antwortet in dem Moment, den er für uns für den besten hält. Der Herr segne euch alle und beschütze euch immer vor allem Bösen!".

(vatican news/agenturen)