Leo XIV. am Sonntag auf dem Petersplatz
Papst

Bischof Oster beim Papst

Papst Leo XIV. hat den Passauer Bischof Stefan Oster zu einer Audienz empfangen. Das gab der Vatikan an diesem Montag bekannt.

Erst am letzten Donnerstag hatte der neue Papst auch den Limburger Bischof Georg Bätzing zu Besuch. Bätzing ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und einer der zwei Präsidenten des Reformprojekts „Synodaler Weg“. Bischof Oster hingegen äußert immer wieder Kritik am „Synodalen Weg“.

Beide deutschen Bischöfe kennen den neuen Papst noch aus seiner Zeit als Kurienkardinal. Bätzing und Oster haben im vergangenen Oktober gemeinsam mit Kardinal Robert Prevost, dem heutigen Leo XIV., an der letzten großen Generalversammlung der katholischen Weltsynode im Vatikan teilgenommen.

Bischof Stefan Oster von Passau
Bischof Stefan Oster von Passau


 

