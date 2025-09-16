Papst kondoliert zum Tod der Herzogin von Kent
In dem ebenfalls am Dienstag vom Vatikan veröffentlichten Telegramm an den britischen Monarchen zeigte sich der Papst „betrübt“ über die Nachricht und versicherte seine „herzliche Anteilnahme und Gebetsnähe“ gegenüber dem König, der königlichen Familie sowie besonders dem Herzog von Kent, den Kindern und Enkelkindern der Verstorbenen. Katharine war 1994 zur römisch-katholischen Kirche konvertiert.
Leo XIV. würdigte die Herzogin für ihr „christliches Zeugnis der Güte“, das sich in ihrem langen Einsatz für offizielle Verpflichtungen, in ihrer Förderung von Wohltätigkeit und in der Fürsorge für schutzbedürftige Menschen gezeigt habe. Er vertraue ihre Seele der Barmherzigkeit Gottes an, so der Papst, der allen Trauernden seinen apostolischen Segen spendete.
(vatican news – gs)
