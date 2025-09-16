Papst kondoliert zum Tod der Herzogin von Kent

Papst Leo XIV. hat König Charles III. angesichts des Todes von Katharine, Herzogin von Kent, in einem Telegramm seine Anteilnahme ausgesprochen. Katharine, ehemals Katharine Worsley, ist am 4. September 2025 im Kensington Palace im Alter von 92 Jahren gestorben, das Requiem fand an diesem Dienstag statt.

In dem ebenfalls am Dienstag vom Vatikan veröffentlichten Telegramm an den britischen Monarchen zeigte sich der Papst „betrübt“ über die Nachricht und versicherte seine „herzliche Anteilnahme und Gebetsnähe“ gegenüber dem König, der königlichen Familie sowie besonders dem Herzog von Kent, den Kindern und Enkelkindern der Verstorbenen. Katharine war 1994 zur römisch-katholischen Kirche konvertiert.

Leo XIV. würdigte die Herzogin für ihr „christliches Zeugnis der Güte“, das sich in ihrem langen Einsatz für offizielle Verpflichtungen, in ihrer Förderung von Wohltätigkeit und in der Fürsorge für schutzbedürftige Menschen gezeigt habe. Er vertraue ihre Seele der Barmherzigkeit Gottes an, so der Papst, der allen Trauernden seinen apostolischen Segen spendete.

