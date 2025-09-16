Mord an Charlie Kirk: Papst in Sorge über politische Gewalt in USA

Papst Leo XIV. betet für Charlie Kirk, sorgt sich um die politische Gewalt in den USA und warnt vor einer Rhetorik, die polarisiert, statt zu einen. Das sagte das US-amerikanische Kirchenoberhaupt dem neuen Botschafter der Vereinigten Staaten beim Heiligen Stuhl Brian Francis Burch, den er am Samstag zum Antrittsbesuch empfing. Kirk, ein enger Verbündeter von Donald Trump, war am 10. September bei einer Veranstaltung in Utah einem Attentat zum Opfer gefallen.

Vatikansprecher Matteo Bruni bestätigte an diesem Dienstag vor Journalisten, dass der Themenkomplex Gesprächsthema zwischen den beiden Landsleuten Papst Leo und Burch gewesen war. Der Papst habe mit dem neuen US-Botschafter „von der Notwendigkeit gesprochen, auf Rhetorik und Instrumentalisierungen zu verzichten, die zu Polarisierung und nicht zu Dialog führen“, teilte Bruni mit.

Leo habe dem Botschafter versichert, er bete für den ermordeten Charlie Kirk und seine Familie. Der 31 Jahre alte Aktivist, Autor und Podcaster war Gründer und Leiter der einflussreichen studentischen Organisation „Turning Point USA“, die sich im Spektrum der republikanischen Partei verankert und junges Publikum für die Bewegung Donald Trumps begeisterte. Kirk leitete nach Einschätzung von politischen Analysten einen wichtigen Beitrag zum Wahlsieg von Donald Trump im vergangenen Jahr.

Der Präsident machte für den Mordanschlag auf Charlie Kirk die „radikale Linke“ verantwortlich. Die Demokraten und Teile der Republikaner warnen vor politischer Instrumentalisierung des Attentats.

Der mutmaßliche Schütze Tyler Robinson (22) verweigert die Zusammenarbeit mit den Behörden. Er sollte an diesem Dienstag formell angeklagt werden.

(vatican news – gs)