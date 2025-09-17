Leo XIV. zu Gaza: Sofort Waffenstillstand, Geiseln freilassen, Völkerrecht achten

Erneut hat Papst Leo XIV. seine tiefe Sorge um die Situation in Gaza bekundet und zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Region aufgerufen. Außerdem forderte er bei seiner Generalaudienz am Mittwoch zum wiederholten Mal die Freilassung der Geiseln und die uneingeschränkte Achtung des humanitären Völkerrechts.

„Ich bekunde meine tiefe Verbundenheit mit dem palästinensischen Volk in Gaza, das weiterhin in Angst lebt und unter unzumutbaren Bedingungen überlebt, gezwungen, erneut sein Land zu verlassen“, sagte das katholische Kirchenoberhaupt vor rund 35.000 Pilgern, die sich auf dem Petersplatz eingefunden hatten.

„Vor dem allmächtigen Herrn, der geboten hat ,Du sollst nicht töten', und angesichts der gesamten Menschheitsgeschichte hat jeder Mensch eine unantastbare Würde, die es zu achten und zu bewahren gilt“, betonte Leo XIV:

„Ich erneuere meinen Aufruf zu einem Waffenstillstand, zur Freilassung der Geiseln, zu einer diplomatischen Verhandlungslösung und zur uneingeschränkten Achtung des humanitären Völkerrechts.“

Er wolle alle einladen, sich seinem „inständigen Gebet“ anzuschließen, damit „bald ein Morgen des Friedens und der Gerechtigkeit anbricht“, sagte der Papst im Anschluss an seine Katechese bei der Generalaudienz.

In der Reihe der Bischöfe war heute auch Paderborns Erzbischof Udo Markus Bentz (nicht im Bild) (@Vatican Media)

Bevor er sich vom Platz verabschiedete, dankte der Papst auch für die zahlreichen Glückwünsche, die ihn zu seinem Namenstag diesen Mittwoch (17.9.) erreicht hatten. „Vielen Dank! Euch allen meinen Segen!“, sagte Leo, bevor er, wie nach den Audienzen üblich, auch die anwesenden Kardinäle und Bischöfe sowie weitere besondere Gäste grüßte, darunter auch den Paderborner Erzbischof Udo Markus Bentz nebst Weihbischöfen und den neuen Campo-Santo-Rektor Peter Klasvogt. Mit einigen angemeldeten Gruppen posierte der Papst auch für Fotos vor der Kulisse des Petersdoms.

(vatican news - cs)