Leo XIV. empfängt Präsidentin des katholischen US-Senders EWTN

Papst Leo XIV. hat am Samstag die Präsidentin der US-amerikanischen Mediengruppe EWTN, Montse Alvarado, in Audienz empfangen. Der nach eigenen Angaben weltgrößte religiöse Sender gilt als konservativ und finanziert sich durch Spenden, was in den USA keine Seltenheit ist.

Lesen Sie auch 30/06/2025 Mit Papst Leo live durch den September Nächste Live-Übertragung: Wir übertragen am Sonntag ab 10 Uhr die Heiligsprechung der Seligen Pier Giorgio Frassati und Carlo Acutis vom Petersplatz samt heiliger Messe.

Die aus Mexiko stammende EWTN-Präsidentin Montse Alvarado kam gemeinsam mit dem Erzbischof von Philadelphia Nelson Jesus Perez zu Papst Leo, der aus Chicago stammt. Über die Inhalte der Begegnung machte der Vatikan wie in solchen Fällen üblich keine Angaben. Zur EWTN-Gruppe gehören eine Reihe von Fernseh- und Radiosender sowie die mehrsprachige Nachrichtenagentur CNA und die Zeitung „National Catholic Register".

Zwischen Vertretern der Mediengruppe und Leos Vorgänger Papst Franziskus (2013 - 2025) hatte es mitunter Reibungen gegeben. EWTN ließ öfter als andere katholische Medien Kritiker des damaligen Papstes zu Wort kommen, darunter die Kardinäle Raymond Leo Burke und Gerhard Ludwig Müller.

Das katholische Mediennetzwerk entstand 1981 in Alabama auf Betreiben der US-Ordensfrau Mother Angelica, mit bürgerlichem Namen Rita Rizzo, und erreicht heute mit Fernseh-, Radio- und Online-Inhalten in mehreren Sprachen Millionen von Haushalten.

(vatican news – gs)