Leo XIV. abermals einen Tag in Castel Gandolfo
Bereits vergangene Woche hatte Leo XIV. sich am Dienstag in das Anwesen in den Albaner Bergen zurückgezogen, um dort zu arbeiten. Üblicherweise sind an diesem Wochentag nur wenige bis keine Audienzen für den Papst angesetzt. An diesem Dienstag empfing Leo XIV. allerdings das armenische Kirchenoberhaupt Patriarch Karekin II. in Castel Gandolfo.
Leo XIV. hatte vom 6. bis 22. Juli und einige Tage rund um den 15. August je eine Sommerfrische in der früheren päpstlichen Sommerresidenz verbracht. Am 5. September eröffnete er das Mustergut „Borgo Laudato si'“, ein ökosoziales Projekt auf dem 55 Hektar großen Areal, das bis dahin als Park zu den Päpstlichen Villen gehörte.
(vatican news – gs)
