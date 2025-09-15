Jubiläum des Trostes im Rahmen des Heiligen Jahres

Trost hat mit spürbarer Nähe zu tun (©Africa Studio - stock.adobe.com)

Zum „Jubiläum des Trostes“ lädt der Vatikan an diesem Montag Menschen ein, die in ihrem Leben Trauer, Leid oder Armut erleben oder erlebt haben.

Für die Veranstaltung im Rahmen des Heiligen Jahres haben sich mehr als 8.500 Personen aus aller Welt angemeldet, wie der Vatikan mitteilte. Besonders viele werden aus Italien, Deutschland, Polen, Spanien, den USA, Kanada und Lateinamerika erwartet.

Erster Termin war laut Programm ein Gang durch die Heilige Pforte im Petersdom am Montagmorgen. Dort findet um 17.00 Uhr ein Wortgottesdienst mit Papst Leo XIV. statt. Radio Vatikan überträgt live und begleitet das Ereignis in deutscher Sprache auf unserer Homepage.

Bei der Vesper berichten zwei Frauen von ihrem Umgang mit Schicksalsschlägen: Diane Foley aus den USA, deren Sohn Jim, ein Journalist, 2014 in Syrien von Dschihadisten getötet wurde, erzählt von Versöhnung und Vergebung durch die Kraft des Glaubens.

Lucia Di Mauro Montanino aus Neapel wird berichten, wie sie den Schmerz über die Ermordung ihres Mannes überwand, indem sie einen der jungen Täter traf und begleitete.

Organisationen bieten Unterstützung

Zahlreiche Vereine und religiöse Organisationen, die sich um Menschen in Trauer und Leid kümmern, werden sich bei dem Vatikan-Treffen vorstellen. Unter den italienischen Organisationen ist der Verein „Figli in Cielo“, der Menschen hilft, die ein Kind oder einen anderen geliebten Menschen verloren haben. Eine weitere ist die „Casa Famiglia Paolo VI“, die Familien kostenlos aufnimmt, die für die Krebsbehandlung ihrer Kinder für längere Zeit nach Rom kommen.

Ebenso ist der Verein „Villa Maraini“ vertreten, der Drogen-, Alkohol-, Spiel- und Onlinesucht behandelt und Rehabilitationsmaßnahmen nach einer Haftstrafe bietet. Der italienische Verband für Betroffene von Verkehrsunfällen ermöglicht den Familien der Opfer psychologische Unterstützung und Hilfe beim Umgang mit den Behörden. Der Verein „Scintille di Speranza“ (Funken der Hoffnung) vom Friedhof Laurentino in Rom unterstützt trauernde Menschen.

Viele Sonderjubiläen

Im Rahmen des laufenden Heiligen Jahres finden in Rom zahlreiche Sonderveranstaltungen statt. Papst Leo nimmt an diesen Terminen, die noch unter Franziskus geplant wurden, als neuer Papst teil.

(vatican news/kna – pr)

