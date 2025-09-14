Happy Birthday Papst Leo XIV. - Glückwunschflut aus aller Welt zum 70.

Papst Leo XIV. hat zu seinem 70. Geburtstag an diesem Sonntag (14.9.)2025 Glückwünsche aus aller Welt erhalten. Wir haben hier einige gesammelt. Auch bei Vatican News Deutsch gingen mehr als 300 Glückwunsch-E-Mails an die Adresse feedback@radiovatikan.de ein. Die Social-Media-Kanäle der Redaktion verzeichneten tausende Reaktionen und Gratulationen unter den Posts zum Geburtstag des Papstes. Danke an alle für`s mitmachen. Auch wir sagen: Auguri, Papst Leo XIV., viel Glück und viel Segen!

Deutscher Sprachraum

Gratulation aus Bayern: Der Würzburger Bischof Franz Jung lobt am 70. Geburtstag eine besondere Eigenschaft des Papstes. Als jemanden, der „sehr ruhig, sehr überlegt an die Sachen herangeht" hat er Bischof Leo XIV. am Sonntag auf den Social-Media-Kanälen des Bistums Würzburg gewürdigt. Leo werde immer wieder als ein guter Zuhörer bezeichnet, so der Bischof, der dem Papst zugleich sehr herzlich gratulierte. Das sei wichtig, denn im ersten Jahr als Papst gehe es „vor allem darum, mal zuzuhören, mal zu fragen: Was ist eigentlich in der Luft? Welche Aufgaben stehen an? Mit wem zusammen könnte ich die Aufgaben bewältigen?".

Aus Österreich hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat im Namen der Republik und auch ganz persönlich Papst Leo XIV. herzlich zum 70. Geburtstag gratuliert. Die Beziehungen Österreichs zum Heiligen Stuhl seien seit Jahrhunderten von Vertrauen und gegenseitigem Wohlwollen geprägt und würden Zeugnis geben von einer breiten Übereinstimmung in der Herangehensweise an gegebene Herausforderungen, so Van der Bellen in seinem Gratulationsschreiben.



Das gelte aktuell etwa für die Bemühungen um eine rasche Beendigung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, für Abrüstung, die Bewahrung der Schöpfung oder den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz mit all den daraus resultierenden Verwerfungen. Mit großem Interesse verfolge die Politik in Österreich die Auseinandersetzung des Heiligen Stuhls mit diesen und anderen kritischen Themen-Stellungen.



Bundespräsident Van der Bellen hebt zudem dankbar die Verbundenheit des Papstes mit Österreich hervor und erinnert an dessen Besuch - vor seiner Zeit als Papst - im November 2024 anlässlich des 675. Weihetages der Wiener Augustinerkirche.

Tiroler Geburtstagsständchen

Mit Blasmusik hat sich der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler als Gratulant via Instagram eingestellt. Aufgenommen wurde der musikalische Geburtstagsgruß am Samstag auf der Erfurterhütte im Rofangebirge nach einem Gottesdienst mit der Kolpingfamilie Innsbruck. Dazu schrieb der Bischof: „Tausendfach Segen, Weisheit und innere Stärke für das herausfordernde Amt der Einheit in unserer verwundeten Welt - verbunden mit einem großen Dank für die bisher schon gezeigte Offenheit und Achtsamkeit in der öffentlichen Kommunikation."

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner hat Papst Leo XIV. zum 70. Geburtstag ebenso seine herzlichsten Glückwünsche übermittelt. In einer Erklärung gegenüber Kathpress hat Lackner, er ist auch Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz, das Engagement des Papstes für den Frieden in der Welt und für die Erneuerung des Glaubens betont. Wörtlich heißt es in der Glückwunschbotschaft Lackners: „Heiliger Vater, Gott segne Sie und gebe Ihnen viele Jahre! Von Herzen wünsche ich Ihnen im Namen der Bischöfe Österreichs und auch persönlich alles erdenkliche Gute zum Geburtstag!"



Vom ersten Moment seines Pontifikats an habe Papst Leo seinen Petrusdienst unter das Zeichen des Friedens gestellt, „den so viele auf der Welt ersehnen und erflehen", so Lackner. Mit seinen Worten baue er Brücken, wo andere Grenzen ziehen. Er verkünde zudem den Glauben in Zeiten, „wo er in unseren Breiten vielfach schwindet oder verdunkelt ist".

Auch die Päpstlichen Missionswerke in Österreich gratulieren dem Heiligen Vater herzlich zu seinem 70. Geburtstag und wünschen ihm Gottes Schutz und Segen für das neue Lebensjahr sowie für sein Wirken in der Nachfolge Petri.

Papst Leo XIV. und Missio-Nationaldirektor Pater Karl Wallner von Missio Österreich

„Papst Leo XIV. ist ein wahrer Missionar, der durch seine Missionstätigkeit in Peru tiefe Einblicke in die Nöte, aber auch in die Hoffnungen der Weltkirche gewonnen hat. Missio Österreich gratuliert Papst Leo XIV. und wünscht ihm zu seinem runden Geburtstag alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen für sein vorbildliches, friedvolles Wirken für Kirche und Welt“, sagt Missio-Nationaldirektor Pater Karl Wallner. Erst vergangene Woche hat Papst Leo zum krönenden Abschluss des Peace Rides der deutschen „Jesus Biker“ ein im Papamobil-Look umgebautes BMW-R18-Motorrad signiert. Dieses wird am 18. Oktober bei Sotheby’s in München zugunsten eines Missio-Schulbauprojekts für Mica-Minen-Kinder auf Madagaskar versteigert.

Papst mit Friedensbotschaft

Immer wieder wird auch der Einsatz dieses Papstes für Frieden gewürdigt. Papst Leo rief bereits in seiner ersten Ansprache dazu auf, sich für den Frieden einzusetzen. „In einer Welt voller Unsicherheiten wächst die Sehnsucht nach Frieden und Hoffnung. Mit Papst Leo XIV. an der Spitze wollen wir als Päpstliche – also als ‚seine‘ – Missionswerke dieser Hoffnung ein Gesicht geben, besonders dort, wo die Not am größten ist. Gemeinsam mit Papst Leo sind wir Päpstlichen Missionswerke zuversichtlich, die Weltkirche zu stärken und die Armut in den Ländern des Globalen Südens zu lindern“, sagt etwa Pater Karl Wallner.

Glückwünsche aus aller Welt

Für Italien gratulierte Staatspräsident Sergio Mattarella dem katholischen Kirchenoberhaupt und wünschte im Namen des italienischen Volkes „von ganzem Herzen geistiges und persönliches Wohlergehen." Auch Mattarrella würdigte den Friedens-Einsatz des Papstes:

„In den letzten Jahren ist die Befürchtung gewachsen, dass sich die Welt auf einem gefährlichen Weg befindet, der von einer weit verbreiteten Logik der Übervorteilung geprägt und zunehmend von zerreißenden Konflikten gekennzeichnet ist. Den unerträglichen Preis dafür in Form von Blutvergießen und Zerstörung zahlen jeden Tag vor allem viele Tausende zivile Opfer. Angesichts dieser Unruhen verspüren Frauen und Männer guten Willens das dringende Bedürfnis nach Frieden und Gerechtigkeit. Auf allen Kontinenten blickt man mit großer Hoffnung auf Ihre eindringlichen Appelle, damit das Feuer eingestellt und der Weg des Dialogs zum Wohle aller Völker wieder aufgenommen wird."

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella und Papst Leo XIV. (ANSA)

Seit Amtsbeginn habe Leo der gesamten internationalen Gemeinschaft und dem Gewissen jedes Einzelnen einen starken Appell an den „unbewaffneten und entwaffnenden Frieden” gegeben, der die Herzen öffnet. „Und Sie haben uns mit dem Heiligen Augustinus daran erinnert, dass „wir die Zeit sind”. Es liegt an uns allen – und insbesondere an denen, die öffentliche Ämter bekleiden –, uns dafür einzusetzen, dass sich die Umstände verbessern, indem wir neue Horizonte des Dialogs, der Gerechtigkeit und des konkreten Schutzes der Würde jedes Menschen eröffnen", schreibt Italiens Staatspräsident. Mattarella würdigte auch Papst Leos guten Draht zur Jugend, der etwa beim Weltjugendtreffen in Rom im Heiligen Jahr deutlich wurde. „Es sind junge Menschen, die an den Wert der Teilhabe und der zwischenmenschlichen Beziehungen, an bürgerschaftliches Engagement und Verantwortung glauben. Sie fordern uns zu entschlossenem und zeitnahem Handeln auf. Gleichzeitig spornen sie uns an, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken und die Möglichkeiten zu sehen, die neue Technologien bieten können, wenn sie in den Dienst der Menschheit gestellt werden."

Kein Feiertag im Vatikan

Obwohl der Geburtstag eines Papstes im Vatikan im Gegensatz zu seinem Namenstag kein offizieller Feiertag ist und es kein festes Protokoll für die Feierlichkeiten gibt, gehört die öffentliche Würdigung dazu. Üblicherweise übermitteln Staatsoberhäupter aus fast allen Ländern der Welt persönliche Glückwünsche.

Leo XIV. wurde am 14. September 1955 als Robert Francis Prevost in Chicago geboren und am 8. Mai zum 267. Papst der Kirchengeschichte gewählt. Neben der US-Staatsbürgerschaft hat er einen peruanischen Pass, weil er dort rund 20 Jahre als Missionar und Bischof wirkte. Zudem war er Leiter des weltweiten Augustinerordens sowie zuletzt Präfekt der Vatikan-Behörde für die Bischöfe. Papst Leo XIV., seit Mai Oberhaupt der rund 1,4 Milliarden Katholiken weltweit, feiert nun seinen ersten runden Geburtstag im Amt. Die große Zahl an Reaktionen aus der ganzen Welt zeigt die weltweite Verbundenheit mit dem katholischen Kirchenoberhaupt.

