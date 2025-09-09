Papst Leo besorgt über Lage in Nahost

Papst Leo XIV. hat sich besorgt über die Lage im Nahen Osten geäußert. Gegenüber Journalisten nannte er die Nachrichten von einem israelischen Luftangriff auf Hamas-Führer in Katar „wirklich schwerwiegend“.

„Die gesamte Lage ist sehr ernst“, so Leo am Dienstagnachmittag bei seiner Abfahrt von seinem Sommersitz Castel Gandolfo zurück nach Rom. Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben Angriffe auf die katarische Hauptstadt Doha durchgeführt, in der sich Hamas-Führer zu Verhandlungen aufhalten sollen.

„Wir wissen nicht, wie sich die Dinge entwickeln werden, aber es ist wirklich ernst“, so Leo XIV. wörtlich. „Wir müssen beten und uns um Frieden bemühen.“

Besorgte Blicke nach Gaza-Stadt

Besorgt äußerte er sich auch über die angekündigte Offensive des israelischen Militärs auf Gaza-Stadt. Auf dem Gelände der dortigen katholischen Pfarrei im Altstadtviertel al-Zeitoun halten sich seit Monaten Hunderte von Schutzsuchenden auf.

Israel will alle Einwohner aus Gaza-Stadt in eine „humanitäre Zone“ evakuieren. Er habe sich vergeblich um ein Gespräch mit dem Pfarrer von Gaza-Stadt, dem Argentinier Gabriel Romanelli, bemüht, so Papst Leo. „Es ging ihnen gut, aber nach diesem neuen Befehl ist das nicht sicher…“

(vatican news – sk)

