Papst empfängt Regierungschef von Dominica

Der Regierungschef des Inselstaats Dominica in der östlichen Karibik, Roosevelt Skerrit, war an diesem Freitag zu Gesprächen im Vatikan.

Dabei wurde er zunächst von Papst Leo XIV. empfangen und unterhielt sich anschließend mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin sowie dem vatikanischen „Außenminister“, Erzbischof Paul Richard Gallagher. Ein Vatikanstatement lobte anschließend die guten Beziehungen beider Seiten. Die katholische Kirche leiste in dem Staat auf den Kleinen Antillen eine wertvolle Arbeit im Bildungs- und Gesundheitswesen.

Voodoo spielt auch bei Christen eine Rolle

Bei den Gesprächen ging es nach Vatikanangaben auch um die sozialen Herausforderungen sowie um die Bewältigung der Folgen des Klimawandels. Dominica – nicht zu verwechseln mit der Dominikanischen Republik auf den Großen Antillen – gehört zu den regenreichsten Ländern des Planeten und wird häufig von Überschwemmungen und Erdrutschen heimgesucht.

Etwa achtzig Prozent der Einwohner von Dominica sind katholisch, 15 Prozent gehören zu einer protestantischen Konfession. Auch Voodoo spielt auf der Insel eine Rolle, durchaus auch unter Christen. Skerrit gehört der „Labour Party“ an und ist seit 2004 Regierungschef. Unter seiner Führung geht Dominica stärker auf Distanz zu den USA.

