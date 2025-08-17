Wortlaut: Predigt von Papst Leo bei einer Messe mit Bedürftigen

Hier finden Sie die Predigt, die Papst Leo XIV. an diesem Sonntag bei einer Messfeier mit Bedürftigen im Dom von Albano gehalten hat. Es handelt sich um eine Arbeitsübersetzung von Vatican News.

Liebe Brüder und Schwestern,

es ist eine Freude, uns zusammenzufinden und die sonntägliche Eucharistie zu feiern, die uns eine noch tiefere Freude schenkt. Denn wenn es schon ein Geschenk ist, heute einander nahe zu sein und die Distanz zu überwinden, indem wir uns in die Augen sehen, wie wahre Brüder und Schwestern, dann ist es ein größeres Geschenk, im Herrn den Tod zu besiegen. Jesus hat den Tod besiegt – der Sonntag ist sein Tag, der Tag der Auferstehung – und wir beginnen schon, ihn [den Tod] mit Ihm zu besiegen. So ist es: Jeder von uns kommt mit irgendeiner Müdigkeit und Angst in die Kirche – manchmal kleineren, manchmal größeren – und sofort sind wir weniger allein, wir sind zusammen und finden das Wort und den Leib Christi. So empfängt unser Herz ein Leben, das über den Tod hinausgeht. Es ist der Heilige Geist, der Geist des Auferstandenen, der dies unter uns und in uns bewirkt, still, Sonntag für Sonntag, Tag für Tag.

Wir befinden uns in einem antiken Heiligtum, dessen Mauern uns umarmen. Es trägt den Namen „Rotonda“ und die kreisförmige Form, wie auf dem Petersplatz und wie in anderen antiken und modernen Kirchen, lässt uns aufgenommen fühlen im Schoß Gottes. Von außen kann uns die Kirche, wie jede menschliche Wirklichkeit, kantig erscheinen. Ihre göttliche Wirklichkeit jedoch zeigt sich jedoch, wenn wir ihre Schwelle überschreiten und Aufnahme finden. Dann werden unsere Armut, unsere Verletzlichkeit und vor allem die Misserfolge, für die wir verachtet und verurteilt werden können – und für die manchmal wir uns selbst verachten und verurteilen –, endlich aufgenommen in die sanfte Kraft Gottes, eine Liebe ohne Kanten, eine Liebe ohne Bedingungen. Maria, die Mutter Jesu, ist für uns Zeichen und Vorwegnahme der Mutterschaft Gottes. In ihr werden wir zu einer Mutter-Kirche, die gebiert und neu gebiert, nicht durch weltliche Macht, sondern durch die Kraft der Liebe.

„Liebe Freunde, die Welt gewöhnt uns daran, Frieden mit Bequemlichkeit zu verwechseln, das Gute mit Ruhe“

Vielleicht hat uns im soeben gehörten Evangelium das, was Jesus sagt, überrascht. Wir suchen den Frieden, aber wir haben gehört: „Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung“ (Lk 12,51). Wir möchten ihm fast antworten: „Aber wie, Herr? Auch du? Wir haben schon zu viele Spaltungen. Bist nicht du es, der beim letzten Abendmahl gesagt hat: ‘Den Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch’?“ – „Ja“, könnte der Herr uns antworten, „ich bin es. Aber erinnert euch: An jenem Abend, meinem letzten Abend, habe ich mit Bezug auf den Frieden gleich hinzugefügt: ,Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht’“ (vgl. Joh 14,27).

Liebe Freunde, die Welt gewöhnt uns daran, Frieden mit Bequemlichkeit zu verwechseln, das Gute mit Ruhe. Deshalb muss Jesus uns sagen, damit sein Friede, das Shalom Gottes, unter uns komme: „Ich bin gekommen Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen!“ (Lk 12,49). Vielleicht werden sich unsere eigenen Familienangehörigen, wie das Evangelium ankündigt, und sogar unsere Freunde daran scheiden. Und man wird uns raten, kein Risiko einzugehen, uns zurückzuhalten, denn es sei wichtig, in Ruhe zu leben, und die anderen seien es nicht wert, geliebt zu werden. Jesus dagegen hat sich mutig in unsere Menschlichkeit hineingegeben. Das ist die „Taufe“, von der er spricht (V. 50): die Taufe des Kreuzes, ein völliges Eintauchen in die Risiken, die die Liebe mit sich bringt. Und wenn wir – wie man sagt – „die Kommunion empfangen“, nähren uns von dieser, seiner, kühnen Gabe. Die Messe nährt diese Entscheidung. Es ist die Entscheidung, nicht mehr für uns selbst zu leben, sondern das Feuer in die Welt zu tragen. Nicht das Feuer der Waffen und auch nicht das der Worte, die andere verbrennen. Das nicht. Sondern das Feuer der Liebe, die sich herabneigt und dient, die der Gleichgültigkeit die Fürsorge entgegensetzt und der Anmaßung die Sanftmut; das Feuer der Güte, das nichts kostet wie Waffen, sondern unentgeltlich die Welt erneuert. Es kann Missverständnis kosten, Spott, sogar Verfolgung, aber es gibt keinen größeren Frieden, als seine Flamme in sich zu tragen.

„Jeder ist ein Geschenk für die anderen. Reißen wir Mauern nieder“

Darum möchte ich heute, gemeinsam mit eurem Bischof Vincenzo, euch allen danken, die ihr euch in der Diözese Albano bemüht, das Feuer der Nächstenliebe zu tragen. Und ich ermutige euch, nicht zu unterscheiden zwischen dem, der hilft, und dem, der Hilfe empfängt, zwischen dem, der scheinbar gibt und scheinbar empfängt, zwischen dem, der arm erscheint, und dem, der meint, Zeit, Fähigkeiten, Hilfe anbieten zu können. Wir sind die Kirche des Herrn, eine Kirche der Armen, alle wertvoll, alle Subjekte, jeder ein Träger eines einzigartigen Wortes Gottes. Jeder ist ein Geschenk für die anderen. Reißen wir Mauern nieder. Ich danke allen, die in jeder christlichen Gemeinschaft wirken, um die Begegnung zwischen Menschen die verschieden sind, zu erleichtern, verschieden aufgrund ihrer Herkunft, ihrer wirtschaftlichen, psychischen, affektiven Situation: Nur gemeinsam, nur indem wir ein einziger Leib werden, an dem auch der Schwächste mit voller Würde teilhat, sind wir der Leib Christi, die Kirche Gottes. Das geschieht, wenn das Feuer, das Jesus bringen wollte, die Vorurteile, Vorsichtsmaßnahmen und Ängste verbrennt, die noch jene ausgrenzen, die die Armut Christi in ihrer Geschichte tragen. Schließen wir den Herrn nicht aus aus unseren Kirchen, unseren Wohnungen, unserem Leben. Lassen wir ihn vielmehr in den Armen eintreten, und dann werden wir auch mit unserer eigenen Armut Frieden schließen – die wir fürchten und verleugnen, wenn wir um jeden Preis Ruhe und Sicherheit suchen.

Die Jungfrau Maria trete für uns ein, die vom heiligen Greis Simeon ihren Sohn Jesus als „Zeichen des Widerspruchs“ bezeichnet hörte (Lk 2,34). Mögen die Gedanken unserer Herzen offenbar werden, und möge das Feuer des Heiligen Geistes sie verwandeln, damit sie nicht mehr Herzen aus Stein sind, sondern Herzen aus Fleisch.

Heilige Maria della Rotonda, bitte für uns!

