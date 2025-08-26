Vatikan veröffentlicht Buch mit Ansprachen von Papst Leo XIV.
Das 160 Seiten starke Buch bündelt zentrale Reden von Papst Leo XIV. seit seiner Wahl. Die Veröffentlichung des Werkes in italienischer, englischer und spanischer Sprache soll die Prioritäten des Papstes hervorheben, die sich nach Angaben des Vatikans durch nahezu alle seine öffentlichen Äußerungen ziehen.
Die Sammlung konzentriert sich auf die zentralen Anliegen des Pontifikats: die Einheit und Gemeinschaft innerhalb der Kirche, die Verkündigung des Evangeliums sowie das Engagement für den Frieden. Papst Leo XIV., mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost, wurde am 8. Mai zum Papst gewählt. Der aus den USA stammende Papst gehört dem Augustinerorden an. Zuvor war er unter anderem als Bischof im peruanischen Chiclayo und als Leiter des vatikanischen Bischofsdikasteriums tätig.
(vatican news - mg)
Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.