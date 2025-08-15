USA: Papst am 21. November bei digitalem Jugendtreffen

Papst Leo XIV. nimmt am kommenden 21. November am ersten digitalen Jugendtreffen der National Catholic Youth Conference teil. Das teilten die Organisatoren in Washington am Hochfest Mariä Himmelfahrt mit.

Demnach wird Papst Leo XIV. „die Jugendlichen der Vereinigten Staaten im Rahmen einer digitalen Live-Veranstaltung während der dreitägigen Plenarsitzung der National Catholic Youth Conference (NCYC) treffen“. Die Begegnung finde am Freitag, dem 21. November 2025, um 10:15 Uhr (Ostküstenzeit der Vereinigten Staaten) statt.

„Es wird erwartet, dass der Heilige Vater zu etwa 15.000 angemeldeten Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren aus katholischen Jugendbewegungen im ganzen Land sprechen und in einem 45-minütigen Live-Dialog direkt mit ihnen interagieren wird“, heißt es in der Ankündigung. Eine Gruppe junger Menschen werde ausgewählt, um während der Sitzung direkt mit Papst Leo zu sprechen. Der Vatikan gab zur Teilnahme des Papstes vorerst keine Details bekannt.

45 Minuten Live-Dialog

Das Treffen werde ein „historische Moment“ sein; es werde für die Jugendlichen „eine bedeutende Gelegenheit sein, die Fürsorge und Aufmerksamkeit der Weltkirche für ihre Stimmen, Erfahrungen und Hoffnungen zu spüren“. Die Organisatoren werten die geplante Anwesenheit des Papstes als Hinweis darauf, „dass die Jugend der Kirche am Herzen liegt und dass ihre Stimmen zählen“.

Die Live-Veranstaltung stehe in Zusammenhang mit dem jüngsten Jugend-Jubiläum in Rom, an dessen Veranstaltungen digital und in Präsenz Millionen von jungen Menschen teilnahmen, informiert die National Catholic Youth Conference (NCYC) weiter. Die NCYC 2025 bringt Tausende von jungen Katholiken, Seelsorgern, Geistlichen und Freiwilligen aus den gesamten USA zu drei Tagen des Gebets, der Bildung, der Gemeinschaft und der Feier in Indianapolis zusammen.

„Auch in einer globalisierten Welt kann die Kirche für junge Menschen weit entfernt erscheinen. Die Entscheidung des Heiligen Vaters, sich auf diese Weise mit der amerikanischen Jugend zu treffen, ist ein Ausdruck seiner Nähe zu den jungen Katholiken und folgt den Spuren seines Vorgängers, Papst Franziskus, der die Jugend als ,das Jetzt Gottes‘ bezeichnete“, zitiert die Pressemeldung Nelson J. Pérez, den Erzbischof von Philadelphia, der Berater und Mitglied des NFCYM-Vorstands ist.

Medienpartner der Live-Begegnung mit dem Papst ist der katholische Fernsehsender EWTN.



(pm – pr)