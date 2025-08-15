Leo XIV.: „Evangelium ist Antwort auf Ungerechtigkeit“
Das schreibt Papst Leo XIV. in einer Botschaft an die Soziale Woche in Peru. „Wenn wir Christus nicht in seiner Ganzheit weitergeben, werden wir immer nur sehr wenig geben“, so Leo, der lange als Missionar, zuletzt als Bischof von Chiclayo, im Norden von Peru gelebt und gearbeitet hat.
Absage an Gewalt
Die Christen dürften sich „nicht vom Evangelium entfernen und das Gesetz der Nächstenliebe brechen, um mit gewaltsamen Mitteln mehr Gerechtigkeit zu erreichen“, mahnt der Papst auf Spanisch. Das Evangelium berge in sich genügend Potenzial, „um erneuernde Kräfte zu wecken, die die Menschen von innen heraus verwandeln und sie dazu bewegen, die Strukturen zu verändern, um sie gerechter und menschlicher zu machen“.
Es gebe „nicht zwei Arten von Liebe, sondern nur eine einzige“, formuliert Leo XIV. außerdem. Diese „einzige und identische“ Liebe dränge die Christen dazu, „sowohl das materielle Brot als auch das Brot des Wortes zu spenden“.
(vatican news – sk)
