Papst würdigt Heiligen Kolbe: Friedensappell

Leo XIV. hat den heiligen Maximilian Maria Kolbe gewürdigt, der 1941 im Konzentrationslager Auschwitz stellvertretend für einen Mithäftling sein Leben gab.

„Bittet Gott durch seine Fürsprache, allen Völkern, die unter der Tragödie des Krieges leiden, Frieden zu schenken“, sagte der Papst in Bezug auf Kolbe bei seiner Generalaudienz im Vatikan als er die polnischsprachigen Pilger grüßte.

Liturgischer Gedenktag am 14. August

Am 14. August, dem Tag von Kolbes Martyrium, wird der liturgische Gedenktag des Heiligen begangen. Die Kirche gedenkt ihm als „Märtyrer der Nächstenliebe“, weil Kolbe im Konzentrationslager Auschwitz im Jahr 1941 anstelle eines anderen Gefangenen, der eine Familie hatte, den Tod auf sich nahm. Sein Einsatz ermutigt bis heute dazu, Hass und Gewalt nicht das letzte Wort zu überlassen.

„Am Vorabend des liturgischen Gedenktages des heiligen Maximilian Maria Kolbe ermutige ich euch, euch ein Beispiel an seiner heldenhaften Opferbereitschaft für andere zu nehmen“, sagte Papst Leo an diesem Mittwoch in seinem Grußwort bei der Generalaudienz.

1982 heiliggesprochen

Kolbe war 1982 durch den polnischen Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen worden.

Die Generalaudienz war wegen großer Hitze vom Petersplatz in die Audienzhalle im Vatikan verlegt worden.

