Papst Leo XIV. würdigt Rückkehrrecht der Chagossianer

Papst Leo XIV. hat am Samstag im Vatikan eine Delegation des „Chagos Refugees Group“ empfangen. In seiner Ansprache begrüßte er die Rückgabe des Chagos-Archipels an Mauritius als wichtigen Schritt zur Wiedergutmachung einer „schweren Ungerechtigkeit“.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Die Vereinigung setzt sich seit Jahrzehnten für das Rückkehrrecht der Chagossianer in ihre Heimatinseln ein. Leo XIV. erinnerte dabei an die Begegnung seiner Vorgängers Papst Franziskus mit der Gruppe im Jahr 2023 und führte diese Linie fort.

Der Papst sprach von einem „bedeutenden Erfolg“, nachdem kürzlich durch einen Vertrag die Rückgabe des Chagos-Archipels an die Republik Mauritius erreicht worden sei. „Es ist ein Schritt hin zu eurer Rückkehr in die Heimat“, erklärte Leo XIV. Er teilte die Freude der Delegation und zitierte den 125. Psalm: „Wer in Tränen sät, wird in Jubel ernten.“

Leo XIV. dankte allen beteiligten Parteien, die „durch Offenheit des Herzens“ das Leiden des chagossischen Volkes erkannt und zur Unterzeichnung des Abkommens beigetragen hätten. Er betonte, dass mit der Einhaltung des Völkerrechts eine „schwere Ungerechtigkeit“ korrigiert worden sei. Besonders würdigte er den „friedlichen Einsatz“ der Chagossianer, „vor allem der Frauen“, für ihre Rechte.

Niemand darf ins Exil geschickt werden

Der Papst hob die Bedeutung des Falls über die Chagos-Inseln hinaus hervor: „Alle Völker, auch die kleinsten und schwächsten, müssen in ihrer Identität und in ihren Rechten von den Mächtigen geachtet werden, insbesondere im Recht, auf dem eigenen Land zu leben.“ Niemand dürfe in ein „erzwungenes Exil“ geschickt werden.

Mit Blick auf die Zukunft appellierte Leo XIV. an die Behörden von Mauritius sowie an die internationale Gemeinschaft, die Rückkehr nach sechzig Jahren im Exil in „bestmöglichen Bedingungen“ zu ermöglichen. Auch die Kirche vor Ort werde ihren Beitrag leisten, vor allem in geistlicher Hinsicht.

Abschließend erinnerte der Papst an die Entbehrungen des Exils: Armut, Ausgrenzung und Leid. Er rief die Chagossianer dazu auf, „entschlossen in die Zukunft zu blicken“, und bat Gott um Heilung der erlittenen Wunden sowie um die Gnade zur Vergebung. „Die Jungfrau Maria begleite euch und eure Familien“, sagte Leo XIV., bevor er der Delegation und dem gesamten Volk der Chagossianer seinen Apostolischen Segen erteilte.

