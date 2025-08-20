Papst zu Ukraine: „Es gibt Hoffnung“
Das sagte Leo XIV. am Dienstagabend mit Blick auf die neu angelaufenen Friedensbemühungen für die Ukraine. Der Papst äußerte sich vor Journalisten in Castel Gandolfo bei Rom, wo er in den letzten Tagen kurz Urlaub gemacht hat. Am Dienstagabend ist Leo von dort nach Rom zurückgekehrt.
Auch auf seine ersten hundert Tagen im Amt ging Leo XIV. ein. Sie seien „ein Segen Gottes“ gewesen. „Ich empfange so viel, ich glaube stark an die Gnade des Herrn und danke für die Aufnahme, die ich gefunden habe.“ Am 8. Mai hat das Konklave im Vatikan den US-Kardinal Robert Prevost zum Nachfolger Petri gewählt.
(vatican news – sk)
