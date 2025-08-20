Papst Leo XIV. ruft zum Fasten und Gebet für den Frieden auf

Papst Leo XIV. hat die Gläubigen aufgerufen, den 22. August, das Fest der Gottesmutter Maria Königin, im Zeichen von Fasten und Gebet für den Frieden zu begehen. Der Papst äußerte seinen Appell am Mittwoch am Ende der Generalaudienz im Vatikan.

Lesen Sie auch 20/08/2025 Papst zu Ukraine: „Es gibt Hoffnung“ „Es gibt Hoffnung, aber man muss noch viel tun, viel beten und wirklich einen Weg suchen, um voranzukommen und den Frieden zu suchen.“

Mario Galgano - Vatikanstadt

Zum Abschluss der Generalaudienz in der Audienzhalle im Vatikan richtete Papst Leo XIV. am Mittwoch einen Appell an die Gläubigen weltweit. Anlass ist das bevorstehende Fest der seligen Jungfrau Maria, der Königin, das die Kirche am kommenden Freitag, den 22. August, feiert.

„Maria ist die Mutter der Gläubigen hier auf Erden, und sie wird auch als Königin des Friedens angerufen“, erklärte der Papst. Mit Blick auf die gegenwärtigen Krisenherde fügte er hinzu: „Unsere Erde wird weiterhin von Kriegen verwundet – im Heiligen Land, in der Ukraine und in vielen anderen Regionen der Welt.“

In besonderer Weise gestalten

Vor diesem Hintergrund bat Papst Leo XIV. die Gläubigen, den Festtag in besonderer Weise zu gestalten: „Ich lade alle ein, den Tag des 22. August in Fasten und Gebet zu begehen, indem wir den Herrn anflehen, uns Frieden und Gerechtigkeit zu schenken und die Tränen derer zu trocknen, die unter den andauernden bewaffneten Konflikten leiden.“

Zum Abschluss des Appells richtete er den Blick auf die Rolle Mariens als Fürsprecherin: „Maria, Königin des Friedens, möge Fürsprache einlegen, damit die Völker den Weg des Friedens finden.“

Der Aufruf von Papst Leo XIV. reiht sich in eine Serie von Initiativen ein, mit denen er seit Beginn seines Pontifikats den Frieden in Konfliktgebieten zum Thema seiner Gebete und öffentlichen Ansprachen macht.

(vatican news)