Papst Leo XIV. lobt Einsatz der Kolumbusritter

In einer Videobotschaft zur 143. Supreme Convention der Kolumbusritter in Washington hat Papst Leo XIV. die weltweite Arbeit der katholischen Organisation gewürdigt. Das katholische Kirchenoberhaupt ruft deren Mitglieder auf, „Boten der Hoffnung“ zu sein – besonders im aktuellen Heiligen Jahr.

Mario Galgano - Vatikanstadt

In seiner auf Englisch gehaltenen Ansprache hebt das Kirchenoberhaupt den weltweiten Einsatz der katholischen Laienorganisation hervor, die 1882 vom seligen Michael McGivney gegründet wurde.

„Euer großzügiger Dienst an verletzlichen Menschen – einschließlich ungeborener Kinder, schwangerer Mütter, Kinder, Bedürftiger und der vom Krieg betroffenen Menschen – bringt vielen Hoffnung und Heilung und setzt das Erbe eures Gründers fort“, sagte der Papst. Das Motto der diesjährigen Versammlung – „Heralds of Hope“, auf Deutsch „Boten der Hoffnung“ – sei laut Leo XIV. eine „passende“ Wahl, besonders im Kontext des laufenden Heiligen Jahres.

„Sehnsucht und Erwartung des Guten“

Papst Leo XIV. erinnerte in seiner Videobotschaft an die Hoffnung als „Sehnsucht und Erwartung des Guten“, wie sie von Papst Franziskus beschrieben wurde. „Als Katholiken wissen wir, dass die Quelle unserer Hoffnung Jesus Christus ist“, so der Papst. Die Kirche sei aufgerufen, „ein Zeichen der Hoffnung zu sein durch die Verkündigung des Evangeliums“, insbesondere durch konkrete Taten der Solidarität mit Menschen in Not.

„Als Katholiken wissen wir, dass die Quelle unserer Hoffnung Jesus Christus ist.“

Der selige Michael McGivney, der die Kolumbusritter in Reaktion auf die Not katholischer Einwanderer in den USA gründete, habe laut Leo XIV. früh erkannt, dass Glaubensverkündigung auch soziale Hilfe bedeuten müsse. „Er suchte Linderung für die Armen und Leidenden durch die treue Feier der Sakramente und durch brüderliche Unterstützung“, so der Papst. Dieses Engagement sei bis heute lebendig.

Die heutige Arbeit der Kolumbusritter sei Ausdruck dieser ursprünglichen Berufung. Sowohl in Gemeinden und Pfarreien als auch im globalen Maßstab engagierten sich die Mitglieder in Gebet, Bildung, Gemeinschaft und karitativen Projekten.

Zum Abschluss seiner Botschaft wünschte Papst Leo XIV. der Versammlung einen erfolgreichen Verlauf und stellte ihre Arbeit unter den Schutz Mariens und des seligen McGivney.

(vatican news)