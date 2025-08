Generalaudienz: Die Katechese im Wortlaut

Lesen Sie hier in einer Arbeitsübersetzung von Radio Vatikan, was Papst Leo XIV. bei der Generalaudienz am 6. August 2025 gesagt hat. Die amtlichen Übersetzungen der Wortmeldungen der Päpste finden Sie auf vatican.va.

Lesen Sie auch 30/07/2025 Wortlaut: Papst Leo bei der Generalaudienz am 30.7.2025 Hier eine Arbeitsübersetzung der Katechese, die Papst Leo XIV. bei der ersten Generalaudienz nach seiner Sommerpause am 30. Juli 2025 gehalten hat.

Liebe Brüder und Schwestern,



lasst uns im Heiligen Jahr unseren Pilgerweg fortsetzen, auf dem wir das Antlitz Christi entdecken wollen, in dem unsere Hoffnung Gestalt und Substanz annimmt. Mit der heutigen Katechese beginnen wir, das Geheimnis vom Leiden, Tod und der Auferstehung Jesu zu betrachten. Wir beginnen mit der Betrachtung eines Wortes, das einfach erscheint, aber ein kostbares Geheimnis des christlichen Lebens birgt: vorbereiten.

Im Markusevangelium wird berichtet, dass „am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm zu schlachten pflegte, die Jünger zu Jesus sagten: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? (Mk 14,12). Das ist eine praktische Frage, aber sie ist auch voller Erwartung. Die Jünger ahnen, dass etwas Wichtiges bevorsteht, die Details aber kennen sie nicht. Die Antwort Jesu klingt nahezu rätselhaft: „Geht in die Stadt; dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt“ (V. 13). Die Details werden zum Symbol: ein Mann, der einen Krug trägt – eine Geste, die zu jener Zeit normalerweise von Frauen ausgeführt wurde –, ein bereits vorbereiteter Raum im Obergeschoss, ein unbekannter Hausherr. Es ist, als wäre alles im Voraus geplant worden. Und tatsächlich ist genau das der Fall. In dieser Episode offenbart uns das Evangelium, dass Liebe nicht das Ergebnis des Zufalls, sondern einer bewussten Entscheidung ist: keine einfache Reaktion, sondern eine Entscheidung, die Vorbereitung erfordert. Jesus geht seinen Leidensweg nicht zufällig, sondern aus Treue zu einem Weg, den er frei und bewusst eingeschlagen hat. Und das ist unser Trost: zu wissen, dass das Geschenk seines Lebens aus einer tiefen Absicht heraus entstanden ist, und nicht aus einem plötzlichen Impuls.

Papst Leo bei der Generalaudienz (@Vatican Media)

Dieser „bereits hergerichtete Raum im Obergeschoss“ sagt uns, dass Gott uns immer vorausgeht. Noch bevor wir uns bewusstwerden, dass wir der Gastfreundschaft bedürfen, hat der Herr bereits einen Ort für uns vorbereitet, an dem wir erkennen und spüren können, dass wir seine Freunde sind. Dieser Ort ist im Grunde unser Herz: ein „Raum“, der leer erscheinen mag, aber nur darauf wartet, erkannt, erfüllt und bewahrt zu werden. Das Paschafest, das die Jünger vorbereiten müssen, ist in Wahrheit bereits im Herzen Jesu vorbereitet. Er ist es, der an alles gedacht, alles vorbereitet und alles entschieden hat. Dennoch bittet er seine Freunde, ihren Teil dazu beizutragen. Das lehrt uns etwas Wesentliches für unser geistliches Leben: Die Gnade nimmt uns unsere Freiheit nicht, sie lässt sie wirken.

Das Geschenk Gottes hebt unsere Verantwortung nicht auf, es macht sie fruchtbar. Wie damals muss auch heute ein Mahl vorbereitet werden. Es geht nicht nur um die Liturgie, sondern um unsere Bereitschaft, uns auf eine Geste einzulassen, die größer ist als wir. Die Eucharistie wird nicht nur am Altar gefeiert, sondern auch im Alltag – dort, wo es möglich ist, alles als Gabe und Danksagung zu leben. Sich auf diese Danksagung vorzubereiten bedeutet nicht, mehr zu tun, sondern Raum zu schaffen. Es bedeutet, das Überflüssige loszulassen, die eigenen Ansprüche herunterzuschrauben, unrealistische Erwartungen aufzugeben. Allzu oft verwechseln wir nämlich Vorbereitung mit Illusion. Illusionen lenken ab, Vorbereitungen geben uns Orientierung. Illusionen streben nach einem Ergebnis, Vorbereitungen ermöglichen eine Begegnung. Das Evangelium erinnert uns daran, dass wahre Liebe noch bevor sie erwidert wird, bereits gegeben wurde. Sie ist ein vorweggenommenes Geschenk. Sie gründet nicht auf dem, was man erhält, sondern auf dem, was man geben möchte. Das hat Jesus mit den Seinen gelebt: Während sie noch nicht verstanden, während einer ihn verraten und ein anderer ihn verleugnen wollte, hat er für alle ein Abendmahl der Gemeinschaft vorbereitet.

Pilger auf dem Petersplatz (@Vatican Media)

(vaticannews - skr)