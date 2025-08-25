Papst Leo XIV. eröffnet Borgo Laudato si’ in Castel Gandolfo

Am 5. September wird Papst Leo XIV. in Castel Gandolfo offiziell den Borgo Laudato si’ eröffnen. Auf dem 55 Hektar großen Gelände, das jahrhundertelang päpstliche Sommerresidenz war, soll ein Ort entstehen, an dem Spiritualität, Nachhaltigkeit und Bildung zusammengeführt werden – inspiriert von der Enzyklika Laudato si’.

Vatican News

Mit einer feierlichen Zeremonie unter Vorsitz von Papst Leo XIV. wird am 5. September 2025 um 16:00 Uhr der Borgo Laudato si’ in Castel Gandolfo eingeweiht. Das Projekt versteht sich als konkrete Umsetzung der Enzyklika Laudato si’, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert.

Das Gelände, das über Jahrhunderte hinweg als Sommerresidenz der Päpste diente, wurde von Papst Franziskus im Jahr 2023 dem „Centro di Alta Formazione Laudato si’“ anvertraut. Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem die Sorge um die Schöpfung und die Achtung der Menschenwürde im Mittelpunkt stehen. Dabei sollen insbesondere Menschen in schwierigen Lebenssituationen einbezogen werden.

55 Hektar

Der Borgo umfasst 55 Hektar mit historischen Gärten, Palästen, archäologischen Stätten und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Neue Räume sind für Bildungsinitiativen sowie für biologische und regenerative Landwirtschaft vorgesehen. Die Verbindung von Spiritualität, Bildung und Nachhaltigkeit soll einen offenen und inklusiven Raum ermöglichen, in dem Besucherinnen und Besucher lernen, reflektieren und eine neue Beziehung zur Schöpfung entwickeln können.

Papst Leo XIV. wird bei seinem Besuch einen symbolischen Rundgang durch den Borgo unternehmen und die verschiedenen Orte kennenlernen. Dabei trifft er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Familien sowie Ordensleute, Studierende und Partner des Projekts. Im Anschluss wird der Papst eine Wort-Gottes-Liturgie mit dem Ritus der Segnung leiten.

Ein musikalisches Gebet gestalten Andrea Bocelli und sein Sohn Matteo, die gemeinsam ein Lied vortragen werden. Zur Eröffnung werden zudem Vertreter der Römischen Kurie, kirchliche Einrichtungen und zahlreiche Unterstützer des Projekts erwartet.

Das Video

Das offizielle Werbevideo von Borgo Laudato si’, dem neuen Zentrum für integrale Ökologie und die Begegnung zwischen Spiritualität, Schönheit und Nachhaltigkeit, das sich in den malerischen Gärten der Päpstlichen Villen von Castel Gandolfo, der historischen Sommerresidenz der Päpste, befindet, ist online. Das Video ist in 20 Sprachen verfügbar, damit Pilger und Besucher aus aller Welt diesen einzigartigen Ort entdecken können, der aus einer prophetischen Intuition von Papst Franziskus entstanden ist und tief in den Prinzipien der Enzyklika Laudato si' verwurzelt ist.

Das Video erzählt von einer immersiven Erfahrung zwischen Natur, Kunst und Glauben, mit spektakulären Bildern der päpstlichen Gärten.

(vatican news - mg)