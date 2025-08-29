Papst Leo XIV. ermutigt Schulen der Evangelisierung „San Andrés“

Bei einer Begegnung im Vatikan hat Papst Leo XIV. die Mitglieder der Schulen der Evangelisierung „San Andrés“ gewürdigt. Er rief sie dazu auf, wie Johannes der Täufer Zeugnis vom Evangelium abzulegen und ihre missionarische Arbeit mit Hoffnung fortzuführen.

Papst Leo XIV. hat an diesem Freitagvormittag die Mitglieder der Schulen der Evangelisierung „San Andrés“ im Vatikan empfangen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren in diesem Jubiläumsjahr aus verschiedenen Ländern als Pilger nach Rom gekommen. Der Papst begrüßte sie in der Audienzhalle und erinnerte an das liturgische Gedenken an das Martyrium des heiligen Johannes des Täufers, das an diesem Tag in der Kirche gefeiert wird.

„Die Gestalt Johannes des Täufers kann uns sehr helfen, über die Mission der Evangelisierer in der Kirche und in der heutigen Welt nachzudenken“, sagte Leo XIV. Er verwies auf das Johannesevangelium, das von der Menschwerdung des Wortes berichtet und davon, dass Johannes Zeugnis davon abgelegt habe. Dies sei der Kern jeder Evangelisierung: Zeugnis abzulegen von der eigenen Begegnung mit Gott.

Die Audienz im Vatikan (@Vatican Media)

Das weitergeben, was man selbst empfangen hat

Die Berufung aller Getauften sei es, das weiterzugeben, was sie selbst empfangen hätten, betonte der Papst. „Damit wir alle eins werden in Christus“, so Leo XIV. In besonderer Weise lud er die anwesenden Mitglieder ein, das Leben der Heiligen zu betrachten, die in Wort und Tat treue Zeugen Jesu Christi gewesen seien.

Der Papst dankte den Schulen für ihre Arbeit im Dienst der Evangelisierung und ermutigte sie, diesen Weg mit neuer Hoffnung fortzusetzen. „Gott segne euch, und Unsere Liebe Frau von Guadalupe beschütze euch immer in eurer Mission“, sagte er zum Abschluss seiner Ansprache.

Die Bewegung der Schulen der Evangelisierung „San Andrés“ wurde 1980 im mexikanischen Bundesstaat Guerrero gegründet. Aus dieser ersten Initiative ist ein internationales Netzwerk mit über 2.000 Zentren in 69 Ländern entstanden. Ihr Ziel ist es, durch eine eigene Methodik und ein Ausbildungsprogramm Laien und kirchliche Mitarbeiter für die Evangelisierung auszubilden.

(vatican news)

