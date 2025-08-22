Suche

Papst Leo XIV. empfing den Präsidenten der Seychellen, den anglikanischen Priester Wavel Ramkalawan in Audienz. Papst Leo XIV. empfing den Präsidenten der Seychellen, den anglikanischen Priester Wavel Ramkalawan in Audienz.  (@Vatican Media)
Viel Besuch beim Papst: Präsident der Seychellen und mehrere Kirchenmänner

Bei einer Audienz im Apostolischen Palast hat Papst Leo XIV. am Freitag, 22. August, den Präsidenten der Republik Seychellen, Wavel Ramkalawan, empfangen. Im Anschluss folgten Gespräche mit hochrangigen Vertretern des Vatikans sowie mehrere weitere Begegnungen mit Kirchenmännern.

Nach Angaben des Presseamtes des Heiligen Stuhls traf Ramkalawan im Anschluss an die Papstaudienz mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zusammen. Begleitet wurde Parolin von Mirosław Stanisław Wachowski, Unterstaatssekretär für die Beziehungen zu den Staaten. „Während der Gespräche wurden die guten Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und den Seychellen hervorgehoben“, heißt es in der Vatikan-Erklärung. Zudem seien politische und sozioökonomische Fragen erörtert worden, insbesondere „die Zusammenarbeit mit der Ortskirche in den Bereichen Umweltschutz, Gesundheitswesen und Bildung, mit besonderem Augenmerk auf die Ausbildung der Jugend des Archipels“. Auch regionale und internationale Themen seien angesprochen worden, wobei „die Bedeutung der Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den Nationen“ betont wurde.

Weitere Audienzen

Neben dem Treffen mit dem Präsidenten der Seychellen empfing Papst Leo XIV. an diesem Freitag auch mehrere Kirchenvertreter. Zunächst sprach er mit Erzbischof Martin Kmetec von Izmir. Der Ordensmann leitet seit 2020 die Erzdiözese im Westen der Türkei, die sich über rund 100.000 Quadratkilometer erstreckt und gut 5.000 Katholiken umfasst. Anschließend traf der Papst Kardinal Claudio Gugerotti, Präfekt des Dikasteriums für die Orientalischen Kirchen, der Anfang des Jahres den Libanon besucht hatte.

Darüber hinaus kamen weitere Gäste in den Apostolischen Palast: Papst Leo XIV. führte Gespräche mit dem Apostolischen Nuntius im Heiligen Land, Erzbischof Adolfo Tito Yllana. Ebenfalls empfangen wurde der US-amerikanische Kardinal Raymond Burke.

22. August 2025, 13:09

