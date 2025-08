Vatikanische Museen überreichen dem Papst ein Gemälde von Augustinus

Papst Leo XIV. hat eine Delegation der Vatikanischen Museen empfangen. Dabei wurde ihm ein restauriertes Gemälde mit einer Darstellung des heiligen Augustinus überreicht – eine freie Kopie nach Raffael.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Am Samstag, 2. August, empfing Papst Leo XIV. in der kleinen Aula der Audienzhalle Pauls VI. eine Delegation der Vatikanischen Museen zu einer privaten Audienz. Im Zentrum des Treffens stand die Übergabe eines restaurierten Gemäldes, das den heiligen Augustinus mit einem Engel zeigt.

Das Werk stammt von einem anonymen römischen Künstler des 18. Jahrhunderts und wurde im Labor für Gemälde- und Holzrestaurierung der Vatikanischen Museen restauriert. Es handelt sich um eine freie Kopie der Darstellung des heiligen Augustinus, wie sie im Fresko Disputa del Santissimo Sacramento von Raffael Sanzio aus dem Jahr 1509 in der Stanza della Segnatura im Vatikanischen Palast zu sehen ist.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Zur Audienz erschienen unter anderem Schwester Raffaella Petrini, Präsidentin des Governatorats der Vatikanstadt, Barbara Jatta, Direktorin der Direktion der Museen und Kultureinrichtungen, sowie Giandomenico Spinola, stellvertretender künstlerisch-wissenschaftlicher Direktor der Vatikanischen Museen.

Ebenfalls anwesend waren Alberto Albanesi, stellvertretender Verwaltungsdirektor, und Francesca Persegati, ehemalige Leiterin des Restaurierungslabors, gemeinsam mit ihrem Nachfolger Paolo Violini.

Zu den weiteren Teilnehmern zählten der Priester Terence Hogan, Koordinator der Kontakte mit den Patrons of the Arts in the Vatican Museums, Alessandra Rodolfo, zuständig für die Kunstabteilung des 17. und 18. Jahrhunderts, sowie Laura Baldelli, leitende Restauratorin im Bereich Gemälde und Holzobjekte.

(vatican news)