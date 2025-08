Papst an junge Jubiläums-Teilnehmer: Wir sehen uns in Seoul!

Im Sommer 2027 findet der Weltjugendtag in Seoul statt. Daran erinnerte Papst Leo XIV. auch bei der Abschlussmesse zum Weltjugendtreffen im Rahmen des Heiligen Jahres 2025 an diesem Sonntag.

Lesen Sie auch 03/08/2025 Papst Leo sagt erstmals öffentlich ein paar Worte auf Deutsch „Guten Morgen!“ grüßte er beim Weltjugendtreffen am Sonntagmorgen auf dem Festgelände im römischen Stadtteil Tor Vergata die rund eine Million jungen Menschen, die die Nacht dort ...

„Nach diesem Jubiläum geht die ,Pilgerreise der Hoffnung‘ der Jugendlichen weiter – und sie wird uns nach Asien führen!“, wandte sich Leo nach der Messe an die versammelten Teilnehmer auf dem Petersplatz. Und weiter:

„Ich erneuere die Einladung, die Papst Franziskus vor zwei Jahren in Lissabon ausgesprochen hat: Die Jugendlichen aus aller Welt werden sich mit dem Nachfolger Petri zur Feier des Weltjugendtages in Seoul, Südkorea, vom 3. bis 8. August 2027 versammeln“, so Leo, dessen Teilnahme an dem Weltjugendtreffen in Asien erwartet wird. Dieses Ereignis werde unter dem Thema stehen: „Habt Mut: Ich habe die Welt besiegt!“ (Joh 16,33), erinnerte Leo, um dann fortzufahren:

„Gerade die Hoffnung, die in unseren Herzen wohnt, gibt uns die Kraft, den Sieg Christi, des Auferstandenen, über das Böse und den Tod zu verkünden. Und ihr, junge Pilger der Hoffnung, werdet Zeugen dafür sein bis an die Enden der Erde. Also: Wir sehen uns in Seoul! Lasst uns weiterhin gemeinsam träumen, gemeinsam hoffen! Vertrauen wir uns dem mütterlichen Schutz der Jungfrau Maria an“, so Leo, bevor er das Mittagsgebet sprach.

Papst Leo grüßt ein letztes Mal (@Vatican Media)

Auch denen die Botschaft bringen, die nicht kommen konnten

Bevor es wieder zurück in den Vatikan ging, wandte sich Papst Leo noch einmal spontan an die jungen Leute - mit einem besonderen Gruß an all jene, die wegen schwieriger Situationen in ihrem Heimatland nicht an dem großen Jugendfest hatten teilnehmen konnten:

„Liebe Jugendliche, ein letzter Gruß. Noch einmal vielen Dank an euch alle! Danke für die Musik, danke an alle, die während dieser Woche, dieses Jubiläums, so vieles organisiert und vorbereitet haben. Wir haben ja schon gesagt, dass das nächste Treffen in Korea stattfinden wird. [Applaus der zahlreichen koreanischen Jugendlichen] Ich bitte euch, auch all jenen Jugendlichen unseren Gruß zu bringen, die nicht hier bei uns sein konnten – in den vielen Ländern, aus denen die Ausreise nicht möglich ist. Es gibt Orte, aus denen die Jugendlichen aus bekannten Gründen nicht ausreisen konnten. Tragt diese Freude, diesen Enthusiasmus in die ganze Welt. Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt – bringt diesen Gruß all euren Freunden, all den jungen Menschen, die eine Botschaft der Hoffnung brauchen. Nochmals vielen Dank – und gute Heimreise!“

Papst Leo auf dem Papamobil (@Vatican Media)

„Strom der Gnade für die Kirche und für die ganze Welt“

Bereits zuvor, noch vor dem Angelus, hatte Leo den zahlreichen Teilnehmern für ihre Anwesenheit beim Jubiläum der Jugend gedankt:

„Meine Lieben, der Herr Jesus ist in unserer Mitte und in uns gegenwärtig: alles in allen in der Eucharistie. Vereint mit Ihm wollen wir dem Vater ein riesiges „Danke“ sagen für das Geschenk dieser Tage eures Jubiläums. Es war ein Strom der Gnade für die Kirche und für die ganze Welt! Und das wurde möglich durch die Teilnahme eines jeden von euch. Deshalb möchte ich euch allen einzeln von Herzen danken.“

Koreanische Jugendliche grüßen Papst Leo (@Vatican Media)

Gedenken an die beiden verstorbenen Pilgerinnen

Besonders wolle er jedoch María und Pascale gedenken, „der beiden jungen Pilgerinnen – eine aus Spanien, die andere aus Ägypten –, die in diesen Tagen von uns gegangen sind“, so der Papst, der sein Gebet für die beiden jungen Frauen erneuerte, die jeweils unter schweren chronischen Vorerkrankungen litten. Danken wolle er auch den „Bischöfen, Priestern, Ordensfrauen und Ordensmännern sowie den Erziehern“, die die jungen Menschen begleitet hatten, wie überhaupt allen, „die für dieses Ereignis gebetet und geistlich daran teilgenommen haben“:

„In Gemeinschaft mit Christus, unserem Frieden und unserer Hoffnung für die Welt, stehen wir heute den jungen Menschen besonders nahe, die unter den schwersten Übeln leiden, die von anderen Menschen verursacht werden“, wandte sich Leo dann in seiner Muttersprache Englisch an die versammelten Menschen.

„Wir sind bei den Jugendlichen in Gaza. Wir sind bei den Jugendlichen in der Ukraine und bei jenen in allen vom Krieg gezeichneten Ländern“

„Wir sind bei den Jugendlichen in Gaza. Wir sind bei den Jugendlichen in der Ukraine und bei jenen in allen vom Krieg gezeichneten Ländern. Meine jungen Brüder und Schwestern, ihr seid das Zeichen dafür, dass eine andere Welt möglich ist – eine Welt der Geschwisterlichkeit und Freundschaft, in der Konflikte nicht mit Waffen, sondern durch Dialog gelöst werden.“

Abschied am Hubschrauber (@Vatican Media)

Dies sei mit Christus möglich, unterstrich Leo erneut, diesmal auf Spanisch: „Mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit der Kraft seines Geistes. Meine lieben Freunde, wenn ihr mit Jesus verbunden bleibt wie die Reben mit dem Weinstock, werdet ihr viele Früchte bringen; ihr werdet das Salz der Erde, das Licht der Welt sein; ihr werdet Samen der Hoffnung dort, wo ihr lebt: in der Familie, mit euren Freunden, in der Schule, bei der Arbeit, beim Sport. Samen der Hoffnung mit Christus, unserer Hoffnung.“

(vatican news - cs)