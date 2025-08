Papst an Theologie- und Pastoralkongress in Afrika: Kirche als Hoffnungsbringer

Leo XIV. hat zur Stärkung afrikanischer Ortskirchen in Afrika aufgerufen. Es brauche „Netzwerke der Unterstützung“ – insbesondere für gesellschaftliche Randzonen, hob der Papst hervor.

Die Videobotschaft des Papstes ist an den dritten Panafrikanischen Katholischen Kongress für Theologie, Gesellschaft und Pastorales Leben in Abidjan, Elfenbeinküste, gerichtet. Der Vatikan veröffentlichte sie zur Eröffnung des Treffens an diesem Dienstagnachmittag.

Netzwerke der Unterstützung

Leo XIV. ermutigte die Teilnehmer aus verschiedenen afrikanischen Staaten dazu, „weiterhin die Familie der Ortskirchen in euren verschiedenen Ländern und Regionen aufzubauen, damit Netzwerke der Unterstützung für alle unsere Schwestern und Brüder in Christus – und auch für die weitere Gesellschaft, insbesondere für die an den Rändern – verfügbar sind.“

Thema des Pastoralkongresses ist: „Gemeinsam unterwegs in Hoffnung als Kirchenfamilie Gottes in Afrika“. Angesichts der „spezifischen Schwierigkeiten“ des Kontinentes Afrika und „der Wahrnehmung, dass sich nichts ändert“, könne man „leicht den Mut verlieren“, so der Papst weiter, ohne konkrete Missstände näher zu benennen. Die Kirche habe die Aufgabe, „Licht der Welt zu sein, eine Stadt auf dem Berg, ein Hoffnungszeichen für die Völker“, formulierte Leo XIV., der zu Zusammenhalt aufrief und von der „Verantwortung“ sprach, „füreinander Sorge zu tragen“.

Einheit von Theologie und Pastoral

Wesentlich sei zudem eine „Einheit von Theologie und Pastoral“, fuhr der Papst fort.

„Wir müssen das leben, was wir glauben. Christus sagte uns, dass er gekommen sei, um uns nicht nur das Leben zu geben, sondern Leben in Fülle. Daher ist es eure Aufgabe, gemeinsam pastorale Programme umzusetzen, die zeigen, wie die Lehre der Kirche die Herzen und den Geist der Menschen für die Wahrheit und Liebe Gottes öffnet.“

Ein Höhepunkt des Heiligen Jahres in Afrika

Der Kongress ist einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr der Kirche in Afrika. Er versammelt noch bis zum 10. August afrikanischen Fachleute aus Theologie, Seelsorge und Mission in Abidjan.

„In gewisser Weise bietet der Glaube und die Theologie die Grundlage dafür, Gott zu erkennen, während die Liebe das gelebte Leben mit Gott ist. Doch durch die Tugend der Hoffnung sehnen wir uns danach, die Fülle dieses Glücks im Himmel zu erlangen. So inspiriert und trägt sie uns, Gott auch in den Herausforderungen des Lebens näherzukommen.“

Papst Leo dankte den Organisatoren für ihre Mühe bei Vorbereitung des „bedeutenden Treffens“. Er bete für die Bischöfe, Theologen, Pastoralvertreter, jungen Leute und alle gläubigen Laien, die dort über die Zukunft der Kirche in Afrika nachdächten, würdigte Papst Leo das Treffen.



(vatican news – pr)