Papst am 17. August in Santa Maria della Rotonda

Leo XIV. will bei seinem Besuch in dem Marienheiligtum eine Messe mit Bedürftigen feiern. Das gab die Präfektur des Päpstlichen Hauses am Donnerstagabend bekannt.

Lesen Sie auch 06/08/2025 Papst bei Generalaudienz: Raum schaffen für Gott In einer Welt voller Hektik und Erwartungen lehrt uns das Evangelium, dass wahre Liebe und echte Gemeinschaft aktive Mitwirkung brauchen. Erst wenn wir bereit sind, die eigenen ...

Demnach will der Papst am 17. August im Heiligtum Santa Maria della Rotonda in Albano mit Armen, die von der Diözese betreut werden, und mit Caritas-Mitarbeitern die Sonntagsmesse feiern. Die Messe beginne morgens um 9:30 Uhr.

Messe mit Bedürftigen, danach Angelus

Um 12.00 Uhr will der Papst danach auf der Piazza della Libertà in Castel Gandolfo das Mittagsgebet beten, teilte die Präfektur des Päpstlichen Hauses weiter mit.

Santa Maria della Rotonda ist ein bedeutender italienischer Marienwallfahrtsort in der Stadt Albano Laziale in der Provinz Rom.

(vatican news – pr)



