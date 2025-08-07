Suche

dedeutsch
Papst Leo XIV. Papst Leo XIV.  (AFP or licensors)
Papst

Papst am 17. August in Santa Maria della Rotonda

Leo XIV. will bei seinem Besuch in dem Marienheiligtum eine Messe mit Bedürftigen feiern. Das gab die Präfektur des Päpstlichen Hauses am Donnerstagabend bekannt.

Demnach will der Papst am 17. August im Heiligtum Santa Maria della Rotonda in Albano mit Armen, die von der Diözese betreut werden, und mit Caritas-Mitarbeitern die Sonntagsmesse feiern. Die Messe beginne morgens um 9:30 Uhr.

Messe mit Bedürftigen, danach Angelus

Um 12.00 Uhr will der Papst danach auf der Piazza della Libertà in Castel Gandolfo das Mittagsgebet beten, teilte die Präfektur des Päpstlichen Hauses weiter mit.

Santa Maria della Rotonda ist ein bedeutender italienischer Marienwallfahrtsort in der Stadt Albano Laziale in der Provinz Rom.

(vatican news – pr)


 

Themen
07. August 2025, 20:25

