Papst an Waldenser: Gemeinsam für Menschenwürde und Frieden

Papst Leo XIV. hat der Synode der Waldenser, die bis zum 27. August in Torre Pellice, in Italien stattfindet, zu ihrer Eröffnung eine Botschaft geschickt. Er habe den Wunsch, dass man „mit aufrichtigem Herzen auf die volle Gemeinschaft zugeht, um Jesus Christus und sein Evangelium zu bezeugen” und „gemeinsame Antworten auf das Leid der Schwächsten” gibt, heißt es darin.

Vatican News

Der Papst richtete über den vatikanischen Kardinalstaatssekretär, Pietro Parolin, einen „herzlichen und brüderlichen Gruß“ an alle Teilnehmer der Waldenser-Methodisten-Synode, die am 23. August, in Torre Pellice (Turin) eröffnet wurde. Er drückt darin seine Hoffnung auf eine „volle Gemeinschaft“ unter den Christen aus, ein Thema, das Leo XIV. besonders am Herzen liegt und das er in seinem Motto „In Illo uno unum“ bekräftigen wollte.

Christen sollen sich für Menschenwürde, Gerechtigkeit und Frieden einsetzen

Der Papst versicherte allen Synoden-Teilnehmern, dass er sie „in seinen Gebeten in Erinnerung behält, damit alle Christen mit aufrichtigem Herzen auf die volle Gemeinschaft zugehen können, um Jesus Christus und sein Evangelium zu bezeugen und im Dienst der Menschheit zusammenzuarbeiten, insbesondere bei der Verteidigung der Würde des Menschen, der Förderung von Gerechtigkeit und Frieden und der gemeinsamen Bewältigung des Leids, das die Schwächsten trifft”. Er halte die Synode „in seinen Gebeten in Erinnerung, damit alle Christen mit aufrichtigem Herzen auf die volle Gemeinschaft zugehen können, um Jesus Christus und sein Evangelium zu bezeugen und im Dienst der Menschheit zusammenzuarbeiten, insbesondere bei der Verteidigung der Menschenwürde, der Förderung von Gerechtigkeit und Frieden und der gemeinsamen Bewältigung des Leids, das die Schwächsten trifft”.

Synode im Zeichen des Friedens

In Torre Pellice begann die Synode der Waldenser mit der Verpflichtung, sich für den Frieden einzusetzen. Noch bis zum 27. August finden im Piemont die Synodenarbeiten statt, die sich auf die Analyse des bisher zurückgelegten kirchlichen Weges und auf die durch die Gewalt in der Welt verursachte Notlage konzentrieren. Die Waldensersynode, die sich aus Vertretern der Ortskirchen, einer entsprechenden Anzahl von Pastoren und Pastorinnen sowie den Verantwortlichen für bestimmte Tätigkeitsbereiche zusammensetzt, tritt jedes Jahr zusammen. Sie wird mit einem Gottesdienst eröffnet. Die Arbeit erfolgt nach dem Modell einer Versammlung, in dem Bewusstsein, dass das Wirken des Heiligen Geistes die gemeinsamen Entscheidungen leitet.

(vatican news - sst)