Leo XIV. schreibt zum Weltfriedenstag über „unbewaffneten und entwaffnenden” Frieden

Papst Leo XIV. wird sich in seiner Botschaft zum kommenden Weltfriedenstag mit dem Thema „unbewaffneter und entwaffnender“ Frieden beschäftigen. Das hat der Vatikan an diesem Dienstag bekannt gegeben. Der 1968 eingeführte katholische Weltfriedenstag wird jährlich am 1. Januar begangen.

Lesen Sie auch 25/08/2025 Caritas Internationalis prangert Vernichtung der Menschen in Gaza an Caritas Internationalis hat in einer Erklärung die Vorgänge in Gaza kritisiert. Was dort stattfinde, sei nicht nur Krieg, sondern Vernichtung. Die Dachorganisation des global ...

Die Botschaft des Papstes zu dem kommenden Gedenktag lade die Menschheit dazu ein, die Logik von Gewalt und Krieg abzulehnen und sich für einen echten Frieden einzusetzen, der auf Liebe und Gerechtigkeit basiert, teilte der Vatikan mit. „Dieser Frieden muss unbewaffnet sein, das heißt, er darf nicht auf Angst, Drohungen oder Waffen beruhen. Und er muss entwaffnend sein, in der Lage, Konflikte zu lösen, Herzen zu öffnen und gegenseitiges Vertrauen, Empathie und Hoffnung zu schaffen. Es reicht nicht aus, zum Frieden aufzurufen; wir müssen ihn in einer Lebensweise verkörpern, die jede Form von Gewalt ablehnt, sei sie sichtbar oder systemisch.“

Leo XIV. hatte bei der Ansprache nach seiner Wahl zum Kirchenoberhaupt am 8. Mai 2025 seinen Wunsch nach einem „unbewaffneten und entwaffnenden” Frieden auf der Welt geäußert. Seine ersten Worte an die auf dem Petersplatz versammelte Menschenmenge lauteten „Der Friede sei mit euch allen“. Dieser Gruß des auferstandenen Christus sei „eine Einladung an alle – Gläubige, Nichtgläubige, politische Führer und Bürger –, das Reich Gottes aufzubauen und gemeinsam an einer humanen und friedlichen Zukunft zu arbeiten“, erklärte der Vatikan bei der Bekanntgabe des Titels der Botschaft.

Der katholische Weltfriedenstag geht auf den heiligen Papst Paul VI. (1963-1978) zurück. Zum Weltfriedenstag veröffentlicht der Papst jeweils vorab eine Weltfriedensbotschaft, in der er ein Thema seiner Wahl näher erörtert.

(vatican news – gs)