Leo XIV. ruft Augustiner in USA zur tätigen Nächstenliebe auf

Papst Leo XIV. hat in einer Videobotschaft den Augustinerorden in den USA zur Friedensarbeit und zur Nächstenliebe aufgerufen. Anlass war die Verleihung der Medaille des heiligen Augustinus, die höchste Auszeichnung der Provinz St. Thomas von Villanova, an Leo. Das Papst-Video wurde Donnerstagabend – am Gedenktag des heiligen Bischofs von Hippo - in Philadelphia vor rund 700 Gästen gezeigt.

In dem etwa 13-minütigen Film dankte der Papst für die Ehrung und die für ihn gefeierten Messen. „Bitte, betet weiterhin für mich, für die Anliegen des ganzen Volkes Gottes in aller Welt“, so Leo XIV. an seine Mitbrüder.

Die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen ist seit jeher eine der Säulen des Augustinerordens. Leo erwähnte in diesem Zusammenhang Brüder wie Pater Matthew Carr und Pater John Rasseter, die um 1700 deutschen und irischen Einwanderern, die in der Neuen Welt „auf der Suche nach einem besseren Leben und religiöser Toleranz“ waren, das Evangelium brachten.

Nächstenliebe für Einwanderer

„Auch heute noch sind wir aufgerufen, dieses Erbe des liebevollen Dienstes am ganzen Volk Gottes fortzuführen“, so der Papst. „Jesus erinnert uns im Evangelium daran, unseren Nächsten zu lieben. Und das fordert uns heute mehr denn je heraus, unsere Nächsten mit den Augen Christi zu sehen, dass wir alle nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen sind“. Leo weiter: „Durch Freundschaft, Beziehungen, Dialog und gegenseitigen Respekt können wir unsere Unterschiede überwinden und unsere wahre Identität als Schwestern und Brüder in Christus entdecken.“

Die Medaille

Besonders hob der Papst das Hören hervor: „Als Kirche sind wir ermutigt, uns in der Kunst des Zuhörens zu erneuern – im Gebet, in der Stille, im Unterscheiden und Nachdenken. Wir haben die Möglichkeit und Verantwortung, auf den Heiligen Geist zu hören, aufeinander zu hören, auf die Stimmen der Armen und Ausgegrenzten.“

„Aufeinander hören, auf die Stimmen der Armen und Ausgegrenzten“

Leo zitierte Augustinus mit dem eingängigen Rat: „Setzt nicht euer Herz in eure Ohren, sondern eure Ohren in euer Herz“. Diese Lehre sei heute noch schwieriger in die Praxis umzusetzen, in einer Welt „voller Lärm“, in der Geist und Herz „von Botschaften aller Art überschwemmt werden können“, die „unsere Unruhe schüren und uns unsere Freude rauben können“.

Das Video entstand in Castel Gandolfo, wo der Papst kürzlich eine Auszeit verbrachte. Leo XIV. stellte darin den Kirchenvater und Ordensgründer Augustinus als Vorbild heraus, lenkte den Blick aber auch auf das Umfeld, das den Heiligen prägte: „Dank der Gnade Gottes, der Gebete seiner Mutter Monika und der Gemeinschaft guter Menschen, die ihn umgaben, fand Augustinus den Weg zum Frieden für sein unruhiges Herz.“ Diese Erfahrung sei Ansporn für die Christen, „einen liebevollen Dienst an Gott und unserem Nächsten“ zu leisten.

Die Medaille des Heiligen Augustinus war ursprünglich für Kardinal Prevost vorgesehen, nun haben die Mitbrüder sie dem Papst überreicht. Robert F. Prevost war am 8. Mai 2025 zum Nachfolger von Papst Franziskus gewählt worden.

(vatican news – gs)