Hubschrauberabsturz in Ghana: Papst spricht sein Beileid aus
Zum Tod der Minister, Regierungsbeamten und aller, die beim Absturz des Militärhelikopters ums Leben kamen, spreche Leo XIV. sein Beileid aus, heißt es in dem von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin unterzeichneten Telegramm. Der Vatikan veröffentlichte das Schreiben - das an den Bischof von Suyani, der die ghanaische Bischofskonferenz leitet, gerichtet ist - am Donnerstagabend. Der Papst bete für die Verstorbenen und ihre Familien und sei dem ganzen Land in dieser schwierigen Zeit geistig nahe, geht daraus weiter hervor.
Mehrere Minister starben
Unter den Opfern des Unglücks waren der Verteidigungsminister Edward Omane Boamah und der Umweltminister Ibrahim Murtala Muhammed, wurde am Mittwoch in Accra offiziell gemeldet. Ums Leben kamen den Angaben zufolge auch der stellvertretende nationale Sicherheitskoordinator Alhaji Muniru Muhammad, der früher Landwirtschaftsminister war, und der Vizevorsitzende der Regierungspartei NDC, Samuel Sarpong.
Der Helikopter sollte von Accra in die Stadt Obuasi nordwestlich der Hauptstadt fliegen und verunglückte kurz nach dem Start. Niemand der acht Personen an Bord, darunter drei Besatzungsmitglieder und fünf Passagiere, überlebte.
(vatican news – pr)
Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.