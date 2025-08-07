Hubschrauberabsturz in Ghana: Papst spricht sein Beileid aus

Bei einem Hubschrauberabsturz in Ghana sind zwei Minister und weitere Personen ums Leben gekommen. Der Papst ließ in einem Beileidstelegramm sein Mitgefühl ausrichten.

Lesen Sie auch 07/08/2025 Papst am 17. August in Santa Maria della Rotonda Leo XIV. will bei seinem Besuch in dem Marienheiligtum eine Messe mit Bedürftigen feiern. Das gab die Präfektur des Päpstlichen Hauses am Donnerstagabend bekannt.

Zum Tod der Minister, Regierungsbeamten und aller, die beim Absturz des Militärhelikopters ums Leben kamen, spreche Leo XIV. sein Beileid aus, heißt es in dem von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin unterzeichneten Telegramm. Der Vatikan veröffentlichte das Schreiben - das an den Bischof von Suyani, der die ghanaische Bischofskonferenz leitet, gerichtet ist - am Donnerstagabend. Der Papst bete für die Verstorbenen und ihre Familien und sei dem ganzen Land in dieser schwierigen Zeit geistig nahe, geht daraus weiter hervor.

Mehrere Minister starben

Unter den Opfern des Unglücks waren der Verteidigungsminister Edward Omane Boamah und der Umweltminister Ibrahim Murtala Muhammed, wurde am Mittwoch in Accra offiziell gemeldet. Ums Leben kamen den Angaben zufolge auch der stellvertretende nationale Sicherheitskoordinator Alhaji Muniru Muhammad, der früher Landwirtschaftsminister war, und der Vizevorsitzende der Regierungspartei NDC, Samuel Sarpong.

Der Helikopter sollte von Accra in die Stadt Obuasi nordwestlich der Hauptstadt fliegen und verunglückte kurz nach dem Start. Niemand der acht Personen an Bord, darunter drei Besatzungsmitglieder und fünf Passagiere, überlebte.



(vatican news – pr)

