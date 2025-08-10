Papst würdigt verstorbenen argentinischen Kardinal

Papst Leo XIV. hat sein Beileid zum Tod von Kardinal Estanislao Esteban Karlic ausgedrückt. In einem Telegramm würdigt er den Argentinier als „großzügigen und integren Seelsorger“.

Lesen Sie auch 09/08/2025 Argentinien: Kardinal Karlic verstorben Der ehemalige Erzbischof von Paraná in Argentinien ist am 8. August mit 99 Jahren verstorben. Papst Leo XIV. hatte den hochbetagten Kardinal Estanislao Esteban Karlic jüngst noch ...

Der emeritierte Erzbischof von Paraná, der zweimal an der Spitze der argentinischen Bischofskonferenz gestanden hat, ist am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben. Papst Leo schreibt, dass Karlic „sein Leben mit großer Treue in den Dienst Gottes und der Kirche gestellt“ habe. Durch den Verstorbenen sei „das Licht des Evangeliums in verschiedene Bereiche des Lebens und der Kultur gedrungen“.

Ausdrücklich würdigt der Papst Karlics redaktionelle Mitarbeit am „Katechismus der Katholischen Kirche“. Der Weltkatechismus entstand Ende der neunziger Jahre auf Initiative von Papst Johannes Paul II.; federführend dabei war Kardinal Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. (2005-13). Argentinische Medien würdigen den verstorbenen Kardinal Karlic als eine der herausragendsten Gestalten der Kirche ihres Landes und als wichtigen Vermittler in zurückliegenden Momenten der politischen oder wirtschaftlichen Krise.

(vatican news – sk)

