Augustiner wählen neuen Generalprior – Papst Leo XIV. eröffnet Generalkapitel in Rom

Archivbild vom 2. Juni 2025: Papst Leo XIV. beim Mittagessen mit den Augustinerbrüdern zum 70. Geburtstag von Pater Alejandro Moral (©Osafund - Fondazione Agostiniani nel Mondo)

Wenn Papst Leo XIV. am Montagabend um 18 Uhr in die römische Basilika Sant’Agostino in Campo Marzio einzieht, schlägt er ein bedeutsames Kapitel der Ordensgeschichte auf. Der Pontifex wird das 188. Generalkapitel des Ordens des heiligen Augustinus eröffnen – jener Gemeinschaft, aus der er selbst hervorgegangen ist.

Lesen Sie auch 24/08/2025 Radioakademie: Augustinus im deutschen Sprachraum Der vierte und letzte Teil führt nach Erfurt. Dort sprechen wir mit einem Augustiner über die Rezeption des heiligen Augustinus im deutschen Sprachraum. Welche Bedeutung hatte und ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Die Augustiner stehen vor einem entscheidenden Moment: Die rund 83 Kapitulare, Delegierte aus 41 Jurisdiktionen in fast 50 Ländern, wählen einen neuen Generalprior. Damit geht die zwölfjährige Amtszeit von Pater Alejandro Moral Antón zu Ende. Der Orden zählt heute etwa 2.500 Mönche und 700 Augustinerinnen – mit traditionsreichen Niederlassungen in Europa und den USA, aber einem besonderen Wachstumsschub in Afrika und Asien.

Wir werden die Feier am Montagabend, ab 17.55 Uhr live und mit deutschem Kommentar auf unserer Homepage und Partnersender übertragen.

„Die Tatsache, dass der Papst aus unserem Orden kommt, wird keinen direkten Einfluss auf die Entscheidungen haben. Vielmehr erhöht sie unsere Verantwortung: Unser Charisma ist der Dienst an der Kirche. Heute erfordert diese Berufung eine Treue, die gepaart ist mit pastoraler Intelligenz“, erklärte Pater Pasquale di Lernia, Generalsekretär des Ordens, im Gespräch mit Sir.

Im Zentrum der Beratungen steht die Wahl des 98. Generalpriors und seines Rates. Außerdem werden ein Generalsekretär und ein Generalökonom bestimmt. Die Mandatszeit beträgt jeweils sechs Jahre; eine Wiederwahl ist möglich, doch die Ordensregeln sorgen für regelmäßige Erneuerung.

Die Arbeiten des Generalkapitels finden im römischen Augustinianum statt und dauern bis zum 18. September. Dort werden die Weichen für die kommenden Jahre gestellt – für einen Orden, der seit Jahrhunderten das Denken und die Spiritualität der Kirche prägt und heute in der globalen Vielfalt seiner Mitglieder neue Wege sucht.

(vatican news/sir)