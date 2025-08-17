Papst: „Hoffe auf Erfolg der Bemühungen um Frieden“

Papst Leo XIV. hofft auf einen Erfolg von Friedensbemühungen. Das sagte er an diesem Sonntag bei seinem Angelusgebet in Castel Gandolfo bei Rom.

Lesen Sie auch 17/08/2025 Wortlaut: Papst Leo beim Angelus Hier finden Sie die Ansprache, die Papst Leo XIV. an diesem Sonntag vor seinem Angelusgebet in Castelgandolfo gehalten hat.

Stefan von Kempis – Vatikanstadt

Dabei ging der Papst nicht ausdrücklich auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin vom Freitag in Alaska ein. Bei ihrer Begegnung wurde kein Durchbruch zu einem Frieden in der Ukraine erreicht.

Leo beschränkte sich nach seinem Angelus auf den Satz: „Lasst uns beten, dass die Bemühungen um ein Ende der Kriege und um die Förderung des Friedens von Erfolg gekrönt sein mögen, damit in den Verhandlungen stets das Gemeinwohl der Völker an erster Stelle steht.“

Kein Durchbruch: Putin und Trump in Alaska

Papst Leo nach seinem Angelus - Radio Vatikan

Solidarität mit Überschwemmungsopfern in Asien

Der Papst erklärte außerdem, er sei den Menschen in Pakistan, Indien und Nepal nahe, die von schweren Überschwemmungen heimgesucht wurden. „Ich bete für die Opfer und ihre Familien sowie für alle, die unter dieser Katastrophe leiden.“ Allein in Pakistan sollen Sturzfluten und Erdrutsche über 300 Menschen das Leben gekostet haben.

Leo XIV. erwähnte auch, dass er derzeit immer wieder Nachrichten über Initiativen zur kulturellen Belebung und Evangelisierung an Urlaubsorten erhalte. Sein Kommentar dazu: „Es ist schön zu sehen, wie die Leidenschaft für das Evangelium die Kreativität und das Engagement von Gruppen und Vereinigungen jeden Alters anregt.“

(vatican news)

