Wandgemälde zum Gedächtnis an den Papst des Friedens

Der verstorbene Papst Franziskus als Papst des Friedens: Das soll das neue Wandgemälde laut Künstler Martín Ron darstellen. Das Gemälde zeigt den Papst mit einer weißen Taube in der Hand und befindet sich in La Plata, Argentinien.

„Es ist ein episches Bild, das ein Gefühl des Aufstiegs, der Verbindung mit dem Himmel vermittelt“, sagt Martín Ron, der für das Werk verantwortliche Künstler.

Eines der Größten weltweit.

Mit seinen 50 Meter zählt das Kunstwerk sogar zu den größten Wandgemälden weltweit. Das Wandbild wurde in realistischem Stil gemalt und befindet sich an der Wand eines hohen Eckgebäudes gegenüber der Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis. Unter Verwendung eines hängenden Gerüstes habe das Team an der gesamten vertikalen Fläche des Gebäudes arbeiten können und mit mehreren Malschichten und höchster Präzision das Kunstwerk kreiirt.

(sir - rva)