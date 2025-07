Teilnehmer der XIII. Katecheten-Versammlung „Sociedad de Catequetas Latinoamericanos" (Scala) vom 7. bis 11. Juli in Asunción, der Hauptstadt Paraguays

Papst an Lateinamerikas Katecheten: Christus verkünden

Papst Leo XIV. ruft Katecheten in Lateinamerika auf, Christus zu verkünden, „zu evangelisieren und das Ja zum Glauben an ihn zu bewirken“. Diesen Appell lancierte das katholische Kirchenoberhaupt in einem Telegramm an die Teilnehmer der XIII. Katecheten-Versammlung „Sociedad de Catequetas Latinoamericanos" (Scala), die vom 7. bis 11. Juli in Asunción, der Hauptstadt Paraguays, stattfindet. Das Schreiben vom Mittwoch unterzeichnete Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin.

Das Telegramm ist auf Spanisch - eine Sprache die Papst Leo gut beherrscht - an den Präsidenten der Gesellschaft der lateinamerikanischen Katecheten, Don Mario Segura Bonilla, gerichtet. Der Papst gibt den Katecheten zu ihrer Versammlung mit, dass diese Tage der Begegnung „das Hauptziel haben, über die Person Jesu von Nazareth nachzudenken, dem Zentrum und Ziel der Katechese". Am Ende des Telegramms erbittet der Papst die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, Mutter des Guten Rates, für die Teilnehmer und erteilt allen den apostolischen Segen.