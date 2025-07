USA: Papst-Haus in Chicago soll zu Sehenswürdigkeit werden

Bei einer Messfeier in Chicago Mitte Juni (2025 Getty Images)

Die Stadtväter von Dolton, einem Vorort von Chicago, wollen das Haus kaufen, in dem Papst Leo XIV. seine Kindheit verbracht hat. Der Bau soll zu einer Sehenswürdigkeit und einem Pilgerort werden. Seit der erstmaligen Wahl eines US-Amerikaners zum Papst haben sich schon Chicago-Besucher aus aller Welt für das Haus interessiert.

Dolton liegt im Bundesstaat Illionois direkt außerhalb der Stadtgrenze von Chicago. In dem Ort ist Robert Francis Prevost, der heutige Papst, aufgewachsen. Eine Sprecherin der Kommune gab an, dass schon viele Touristenbusse vor dem Papst-Haus vorbeigerollt seien. Auch die Nachbarin Sagna Davis spricht von Besuchen aus der ganzen Welt, darunter aus Griechenland, Italien und Deutschland. Dabei brächten Besucher u.a. Rosenkränze und Blumen mit. Eine Frau habe das Haus sogar in der Hoffnung auf Heilung besucht.

Zur Zufriedenheit aller

Ein Verkaufspreis werde bis zum Abschluss des Kaufs noch nicht bekanntgegeben, so die Sprecherin der Stadt. Es würden natürlich keine Millionen von Dollar sein, aber sicherlich doch mehr als der ursprüngliche Auktionspreis von 199.000 US-Dollar. In einer ersten Verhandlung mit Verkäufer und Makler sei man wohl bereits zu einem zufriedenstellenden Betrag für alle gekommen.

Man habe außerdem, damit einem nicht ein Privatkäufer zuvorkomme, auf das der Stadt zustehende Enteignungsrecht gemäß dem 5. Verfassungszusatz der US-Verfassung verwiesen. Dieser berechtige die Regierung, Privateigentum im Interesse des Gemeinwohls gegen angemessene Entschädigung zu übernehmen. Der Rat der Kommune entschloss sich am 1. Juli einstimmig für den Kauf der Immobilie. Bürgermeister Jason House äußerte seine Hoffnung, es würde helfen, die Ortschaft wieder aufleben zu lassen. Die Entscheidung werde mehrheitlich von den Einwohnern unterstützt.

(ucanews - rva)