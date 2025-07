Taizé-Prior Frère Matthew erstmals bei Papst Leo

Leo XIV. bei einer Audienz am Samstag (ANSA)

Der Prior der ökumenischen Bruderschaft von Taizé, Frère Matthew, ist am Freitag erstmals von Papst Leo XIV. in Privataudienz empfangen worden.

In einer brüderlichen Atmosphäre sei es in dem Gespräch um die große Herausforderung der Einheit der Christen, das ökumenische Wirken von Taizé und das Engagement junger Menschen für Frieden und Gerechtigkeit gegangen, teilte die Communauté von Taizé am Samstag mit. Die Audienz sei eine weitere Etappe im Dialog zwischen der katholischen Kirche und der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé.

Frère Matthew von Taizé

Ökumenischer Treffpunkt für Jugendliche

Taizé ist ein Symbol der ökumenischen Bewegung. Das Dorf im Burgund und seine christliche Bruderschaft ist seit Jahrzehnten ein Treffpunkt für Tausende Jugendliche aus aller Welt. Der in den 1940er Jahren von Frère Roger Schutz (1915-2005) gegründeten Bruderschaft gehören heute rund 80 Männer aus zahlreichen Ländern an, unter ihnen Katholiken, Anglikaner und Protestanten. Leiter ist seit 2023 der 60-jährige Anglikaner Frère Matthew (Andrew Thorpe).

Seit Mitte der 1970er Jahre Zehntausende zu einem „Konzil der Jugend“ nach Taizé kamen, veranstalten die Brüder regelmäßig auch Jugendtreffen in allen Teilen der Welt, darunter stets rund um den Jahreswechsel eines in einer europäischen Großstadt. Das nächste findet von 28. Dezember 2025 bis 1. Januar 2026 in Paris statt.

